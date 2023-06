Investirono ciclista che poi morì Automobilisti patteggiano la pena

Era stato investito due volte nel giro di pochi minuti. Ricoverato in ospedale, ha perso la vita dopo quattro mesi di agonia. Ieri, i due automobilista hanno patteggiato una pensa rispettivamente di un e due anni ed otto mesi (quest’ultimo non si era fermato a prestare soccorso).

La triste vicende risale al 19 gennaio dell’anno scorso. L’incidente si era verificato sulla via Per San Possidonio, la strada che da Concordia porta nell’altra località della Bassa modenese. Il ciclista, pensionato di 76 anni molto conosciuto in paese, stava percorrendo la via quando è stato urtato dalla prima vettura. L’uomo al volante, dopo aver fermato l’auto, si è diretto a piedi sul luogo del sinistro, rimettendosi tuttavia alla guida poco dopo, senza prestare i soccorsi.

Pochi minuti dopo è sopraggiunto il secondo autista, che "abbagliato dal sole", non ha visto l’uomo steso sull’asfalto, schiacciandolo con le ruote.

La vittima venne ricoverata e posta in coma farmacologico e in prognosi riservata: aveva riportato infatti lo schiacciamento del torace, oltre a traumi e fratture multiple. A differenza del

primo, il secondo conducente

si è fermato, allertando i soccorsi. Qualche particolare, tuttavia,

nella ricostruzione dell’incidente non tornava agli agenti di Polizia Locale, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118. Dopo aver

raccolto alcune testimonianze

dalla gente del posto, gli agenti

sono riusciti a ricomporre il ‘quadro’ che ha loro consentito

di bussare a colpo sicuro alla porta del primo automobilista,

denunciato per lesioni e omissioni di soccorso.