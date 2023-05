"Investita da un’auto pirata"

"La macchina mi è passata sul piede con le gomme. Si è fermata per un minuto poco più avanti e poi è ripartita, lasciandomi sulla strada, sotto choc. Sono andata al pronto soccorso e ho chiamato la Polizia locale facendo la denuncia". E’ quanto capitato ad Elena, una operatrice socio sanitaria residente a Sassuolo e che proprio quel giorno festeggiava i suoi 51 anni. L’episodio è accaduto martedì alle 12.10 a Fiorano, via Flumendosa all’altezza di via Isonzo. "Stavo per attraversare quando un’auto bianca mi è passata sul piede destro. Ho una frattura e 21 giorni di prognosi. L’automobilista è scappato: ho denunciato anche ai carabinieri ed ora sono in corso le indagini, verificando i filmati delle telecamere. Chi ha visto qualcosa si faccia avanti".