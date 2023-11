Investita dalla fiamma. Donna in ospedale

Donna ustionata a causa di un incendio all’interno di un’abitazione.

L’incindente è avvenuto ieri pomeriggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.30 circa per rogo scoppiato in un bilocale al piano terra in zona Marzaglia Vecchia, in prossimità del ponte sul fiume Secchia.

Una persona è risultata ustionata su circa il 30% del corpo e trasportata da eliambulanza 118 presso ospedale di Cesena per grnadi ustionati.

A quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, la persona sembra fosse intenta ad accendere una stufa a legna quando è stata investita dalle fiamme, coinvolti due materassi e un mobiletto presente nell’alloggio.

Sul posto anche polizia di stato e polizia locale.