Investita davanti a scuola. I genitori: "Più sicurezza"

Paura ieri mattina intorno alle 8 a Montale, davanti alle scuole Anna Frank. Una mamma, infatti, è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, dopo aver accompagnato il figlio a scuola. L’auto, una Kia, per motivi in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine avrebbe accelerato proprio in prossimità dell’attraversamento, investendo la donna e trascinandola per qualche metro. L’auto ha poi terminato la corsa contro un palo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. La paziente è stata stabilizzata sul posto e trasportata all’ospedale di Baggiovara: ha riportato lesioni ma, fortunatamente, non corre pericolo di vita.

Subito tra i genitori è esplosa la polemica: da tempo, infatti, segnalano la carenza di controlli durante l’ingresso e l’uscita dei figli dalla scuola elementare. "La signora è stata travolta proprio davanti a scuola, accanto al parcheggio – racconta un’altra mamma. Sono anni che noi genitori e pure i residenti chiediamo più sicurezza e, almeno, un vigile per regolamentare il traffico dal momento che viene saltuariamente. Fortunatamente le notizie sono buone: la signora ha riportato tante botte, forse qualche frattura ed è ancora in ospedale ma poteva andare molto peggio. Se la prossima volta viene investito un bimbo? Da quel che abbiamo capito la signora aveva appena lasciato il figlio a scuola e stava attraversando le strisce pedonali per tornare a casa quando è stata investita. Non abbiamo presentato petizioni scritte ma come genitori abbiamo sollecitato maggior responsabilità tra di noi ma anche una regolamentazione, un controllo sui comportamenti alla guida".

Ad investire la donna sarebbe stato un papà che stava a sua volta accompagnando i figli a scuola. La ricostruzione della dinamica ora è al vaglio della polizia locale che dovrà stabilire eventuali responsabilità: gli accertamenti sono in corso.

Valentina Reggiani