Investita in bici da un’auto: 38enne in terapia intensiva

Si trova ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara la donna di 38 anni, B.S., di nazionalità straniera che ieri mattina è stata investita da un’automobile mentre era in bici. L’impatto è avvenuto intorno alle 12 in via Carlo Marx, all’incrocio con via Pisacane: la donna, in sella alla due ruote, stava uscendo dal parcheggio del supermercato quando è stata investita da una Jeep condotta da V. F., di anni 78, di Carpi.

La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in elisoccorso a Baggiovara.