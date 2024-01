Investito da un’auto e trascinato per alcuni metri, muore il giorno dopo

Carpi (Modena), 9 gennaio 2024 – Non ce l’ha fatta Nasar Mehmood, il 46enne di origine pakistana residente da tempo a Carpi, che ieri sera è stato investito da un’automobile a San Prospero. Le ferite riportate dopo l'incidente erano apparse subito gravissime e purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso e il trasporto in ospedale a Baggiovara, questa mattina è morto.

Secondo le prime ricostruzioni, lo straniero, a piedi, stava verosimilmente attraversando la Statale in corrispondenza dell'incrocio con via Olmo/via Due Madonne, quando è stato urtato da una Fiat Panda che procedeva in direzione di Medolla.

Un impatto molto violento, a seguito del quale il 46enne ha sfondato il parabrezza dell'utilitaria ed è stato trascinato per alcuni metri prima di ricadere a terra. Il primo soccorso è arrivato da una pattuglia della Polizia locale di San Prospero, seguita poi dal personale del 118.