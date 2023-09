Investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato ieri mattina lungo via Tre Febbraio. Poco dopo le 10, un uomo è stato investito da un’automobile, pare proprio mentre era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Lo scontro tra la macchina e il pedone è avvenuto a ridosso della sede della Polizia locale. Immediato l’intervento degli agenti dell’Infortunistica della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine e dei soccorritori del 118 che sono giunti sul posto. L’uomo investito è stato portato all’ospedale Ramazzini di Carpi ma, per fortuna le condizioni non sono sembrate di particolare gravità. La Polizia locale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’investimento e per regolare il traffico.