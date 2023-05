Investono capriolo e lo macellano

Hanno investito un capriolo e, invece di spostarlo dalla strada e segnalare quanto accaduto, hanno tirato fuori due grossi coltelli da carne e hanno iniziato a macellarlo in mezzo alla strada. L’episodio, agghiacciante è accaduto ieri mattina a Ponte Docciola. A sorprendere i due all’opera, due giovani di 24 e 25 anni sono stati i carabinieri di Pavullo nel corso del servizio esterno. I militari, infatti, hanno sorpreso i due giovani proprio mentre stavano macellando il capriolo del peso di 40 kg, utilizzando dei grossi coltelli da carne. A seguito di accertamenti è quindi emerso come i due amici avessero investito poco prima l’animale e come, subito dopo, avessero iniziato a macellarlo. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere. La carcassa dell’animale è stata invece affidata ad un’ associazione per il corretto smltimento.