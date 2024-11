Invia in paese lettere minatorie. Perizia sul giovane stalker seriale

Ha inviato decine di lettere ad ex amici, ex fidanzate e conoscenti. Missive dai contenuti minatori e, a tratti, deliranti: ’muori’, ’ti uccido’, ’ti sevizio’, ’ti brucio la macchina’, alcuni dei messaggi. Le lettere erano arrivate tutte nell’arco di pochissimo tempo e a riceverle, nei mesi scorsi, erano stati diversi cittadini di Medolla.

Le vittime infatti avevano trovato biglietti nel cofano delle auto, davanti a casa o direttamente nelle cassette delle lettere. La situazione aveva scatenato il panico in paese anche perché diverse frasi contenevano appunto pesanti minacce.

A seguito di celeri indagini da parte dei carabinieri del posto e degli agenti della polizia di Stato, lo stalker, un 36enne del paese, era finito in manette ed è attualmente in carcere. Almeno 17 le persone che hanno denunciato di aver ricevuto le missive minatorie. L’uomo era solito firmarsi con uno pseudonimo e, inizialmente, nessuno dei destinatari era stato in grado di risalire al responsabile.

Ieri mattina, nell’ambito dell’incidente probatorio il gip ha nominato su richiesta della procura un consulente al fine di verificare la capacità di intendere e volere dell’uomo. La difesa ha a sua volta nominato un perito di parte. La perizia – per svolgere la quale è stata nominata la dottoressa Forghieri – dovrà poi stabilire se l’uomo sia persona socialmente pericolosa. Il 36enne risulta indagato per numerose condotte di atti vessatori e minacce portate avanti in modo seriale e in pochissimo tempo, con le stesse modalità.

Le vittime erano appunto persone già legate all’imputato da una precedente relazione o con cui aveva rapporti di conoscenza o amicali in anni passati.

L’indagato, in sede di interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere ma aveva reso spontanee dichiarazioni affermando di vivere un momento delicato, di isolamento e depressione. L’imputato ieri era presente in aula.

Il 36enne era stato arrestato durante un’operazione congiunta da polizia e carabinieri su ordinanza di custodia cautelare e condotto in carcere.

Lo stalker seriale, in casa, custodiva un’altra decina di missive già pronte per essere spedite.

Valentina Reggiani