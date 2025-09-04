"Io come Estefani: offesa per le mie origini"

Tra le tante manifestazioni di vicinanza e solidarietà a Estefani Yan, la 27enne originaria di Santo Domingo, da sei anni residente a Carpi, incoronata ‘Miss Grand Prix’ 2025 e oggetto di attacchi razzisti, c’è anche quella di una sua ‘collega’ e amica.

Nel 2019, Diana Karimova, allora 21enne, originaria dell’Uzbekistan, e arrivata a Carpi quando aveva 16 anni, ha vinto il titolo di ‘Miss Carpi’. Ed è stata oggetto di critiche e polemiche per la sua origine straniera. "Comprendo, purtroppo, fin troppo bene quella che sta passando Estefani – racconta Diana, oggi 27enne e mamma di un bambino di 9 anni –. Sono gli stessi commenti che ho ricevuto io quando mi hanno incoronata ‘Miss Carpi’, nel 2019. Non si tratta di colore della pelle, non soltanto. E io ne sono la dimostrazione".

Diana, che conosce di persona Estefani in quanto hanno fatto alcune sfilate di moda insieme, rivolge poi direttamente un messaggio di incoraggiamento alla 27enne originaria di Santo Domingo: "Stefy, ti faccio i miei sinceri complimenti per la tua vittoria, e ricordati che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Se chi ti attacca non vede il bello e quanto sia fortunata Carpi ad avere una bellezza come te, non è di certo un problema tuo, ma di queste persone. Consiglio anche a te di vedere il bello e di soffermarti sulla positività tra tutti i commenti: guarda quante persone a te care ti hanno sostenuta, questo è davvero importante. Sei bellissima, forte e determinata. Vogliamo il meglio per te e Carpi deve essere orgogliosissima della tua vittoria".

"Sono rimasta davvero male quando ho letto i commenti rivolti a Estefani – prosegue Diana –. Amo Carpi, dove sono arrivata con la mia famiglia quando avevo 16 anni, ho studiato al Meucci diplomandomi. Ora ho un lavoro da dipendente e uno come partita iva per lavorare nel mondo della moda: faccio due lavori per mantenere mio figlio, visto che suo padre ci ha lasciati. Eppure, ancora oggi subisco delle critiche per la mia origine dell’Est: quando ho vinto ‘Miss Carpi’ (titolo che ancora detengo visto che il concorso non è stato più fatto), ho ricevuto tante critiche perché sono straniera e perché sono dell’Est, e tante volte hanno fatto, e ancora sento fare, allusioni a possibili tipi di lavoro che io farei, inutile dire quali, solo perché ho l’accento dell’Est e sono una mamma single. Oppure che faccio la ‘bella vita’ perché mantenuta. Anche sul lavoro devo dimostrare più di altre colleghe di essere all’altezza e brava e non solo bella e, soprattutto, figlia di un padre dell’Uzbekistan e di madre russa".

"L’umanità è una dote rara ed Estefani ne è dotata: il mio consiglio, che presto le darò anche a voce, è di passare oltre, non fermarsi a queste critiche sterili. Fanno solo male e sono dette da persone che non sa nulla della nostra vita".

Maria Silvia Cabri