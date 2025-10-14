"Io in Galles con Pavarotti, esperienza unica"

E alla fine, dopo il bis del bis del ‘Brindisi’ dalla "Traviata" di Verdi, "Libiamo, libiamo nei lieti calici...", Vittorio Grigolo si è sfilato la t shirt con il volto di Pavarotti e l’ha lanciata fra il pubblico, come a un concerto rock. L’evento per il 90° compleanno del tenorissimo non poteva che essere una festa, non un ricordo malinconico, e così è stato, grazie a tutti i protagonisti: la corale Rossini e il Fron Male Voice Choir del Galles, riuniti dopo 70 anni, l’orchestra della Fondazione Pavarotti diretta da Matteo Parmeggiani, e i tre solisti, Vittorio Grigolo, con la sua esuberanza e la sua empatia, il soprano Maria Francesca Rossi, raffinata, dolce ed elegantissima, e il mezzosoprano Benedetta Mazzetto, toccante nell’ "Agnus Dei" rossiniano. Ci hanno regalato una serata di lirica e di emozioni, proprio nel segno del Pavarotti che abbiamo amato di più, il cantante d’opera che con la sua voce ha fatto il giro del mondo. Dalla voce di Grigolo abbiamo riascoltato con un brivido le arie più famose di big Luciano, la "gelida manina" della "Bohème" (e come non immaginarlo mano nella mano con Mirella Freni?), la sfrontatezza del Duca di Mantova ne "La donna è mobile" del "Rigoletto", la potente "Pira" del "Trovatore", pagine eterne del canto lirico italiano, patrimonio dell’umanità.

E fra i più emozionati in questa serata c’era sicuramente Giovanni Solieri (nella foto piccola), 91 anni, baritono della corale Rossini, testimone diretto della mitica ‘spedizione’ del 1955 in Galles: quell’anno Pavarotti (che aveva 19 anni) partì con il papà e con tutti i coristi per partecipare al concorso internazionale di Llangollen e lo vinse. Allora Luciano non aveva ancora deciso che strada prendere, ma quella vittoria lo convinse a coltivare l’arte del canto. "Quell’esperienza fu unica – racconta Solieri –. Arrivammo da Modena e ci trovammo fra coristi e cantori di tante nazioni: a quell’epoca, per noi, era anche una sorpresa trovarsi fra persone con un diverso colore della pelle. Trascorremmo una settimana molto bella: eravamo tutti ospitati da famiglie del posto, stringemmo amicizie". Luciano Pavarotti "era più giovane di me di un anno – aggiunge Solieri –, e tra giovani si era tutti amici. Allora non aveva ancora iniziato a studiare canto. Dopo Llangollen ci perdemmo di vista per un anno, io dovetti prestare servizio militare, e quando ci rivedemmo Luciano stava già prendendo lezioni dal maestro Arrigo Pola. Certo, in quel 1955 aveva già una voce molto gradevole da ascoltare: ha saputo mettere a frutto il suo talento, con lo studio e l’impegno, e il successo gli ha arriso".