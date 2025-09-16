"Io, insegnante disabile, non riesco a entrare a scuola in carrozzina"

"Dovrei insegnare musica a 9 classi delle medie di Castelvetro, ma visto che la scuola, nonostante i solleciti miei e della mia legale, non è ancora adeguata ad accogliere persone con disabilità motorie come la sottoscritta, sarò probabilmente costretta a inoltrare una diffida ed, eventualmente, ad adire le vie legali".

A parlare è Martina Debbia da Zocca, 36 anni, tre lauree, mezzosoprano, docente di musica entrata di ruolo proprio per l’anno scolastico 2025/26, affetta da diplegia spastica. Praticamente oggi la prof.ssa Debbia riesce a camminare per brevi tratti, in ambiente protetto, ma ha necessità di avere con sé, per ogni spostamento, una carrozzina.

Proprio con l’inizio del nuovo anno scolastico, Debbia denuncia: "Non è la prima volta che sono assegnata alle medie di Castelvetro. Mi capitò, da supplente precaria, nel 2020/21 e anche l’anno scorso, per il 2024/25. La prima volta segnalai il problema dell’adeguamento alle normative per i disabili in modo bonario, la seconda volta tornai a farlo presente ma poi, da gennaio a giugno, per la mia patologia ho dovuto rimanere in malattia sei mesi; quindi, non me ne sono più occupata. Ora sono finalmente riuscita a entrare di ruolo, con un anno in prova, ma da subito mi viene di fatto impedito di svolgere il mio lavoro. Manca infatti un montascale per accedere dal piano terra al primo piano. Tra l’altro, il nuovo laboratorio di musica si trova al primo piano. Avrei 9 classi da gestire. Come soluzione alternativa, mi è stato proposto di portarle tutte a turno al piano terra. Ma oltre a essere umiliante per me e controproducente per gli stessi studenti che si devono spostare, sarebbe anche ingiusto nei confronti degli alunni che non possono usufruire del laboratorio di musica. Tutta da verificare, inoltre, anche la regolarità della rampa di accesso allo stesso piano terra e del relativo corrimano. A queste condizioni io non sono disposta a sottostare. Farò quindi una diffida alla scuola e, se il montascale non sarà montato nel giro di una settimana, sarò costretta ad adire le vie legali".

Conciliante sulla questione si è dimostrato il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, che ha detto: "Effettivamente questo edificio scolastico è sprovvisto di ascensore, ma per far fronte a questa situazione, ci siamo prontamente attivati per l’istallazione di un montascale. La scuola Anna Frank al momento non ha peraltro un laboratorio di musica dedicato, essendo ancora in costruzione nella nuova ala. Ci impegneremo affinché quando la parte nuova dell’edificio sarà completata, anche il montascale sia pienamente operativo. Nel frattempo, in via temporanea, la scuola ha dedicato un’aula a piano terra che avrà funzione di aula di musica".

Marco Pederzoli