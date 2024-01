"Io l’anti-Bortolamasi? Non è vero. Il mio nome sostenuto da tanti"

Rivelazione delle consultazioni dei circoli, uno degli otto candidati del Pd, Diego Lenzini racconta come ha vissuto questi mesi spericolati.

La sua candidatura ha inizialmente sorpreso tutti. Com’è nata?

"Non direi abbia sorpreso proprio tutti, visto che è emersa in diversi circoli. La mia disponibilità nasce comunque da un percorso cominciato più di dieci anni fa, prima fuori dal Consiglio comunale e poi dentro. Mi sono battuto per temi che ritengo saranno centrali per il futuro della nostra città: la giustizia sociale, lo sviluppo economico e la sostenibilità che devono essere declinati insieme, il diritto alla casa per tutti, la rigenerazione urbana e sociale, una nuova mobilità sostenibile. Temi portati avanti con l’ascolto e favorendo la più ampia parteciapazione. Questo percorso è stato, unitamente al riconoscimento di una professionalità lavorativa al di fuori della politica, alla base del sostegno dei tanti che mi hanno accompagnato".

Era sembrata una candidatura costruita a tavolino per contrastare Bortolamasi...

"Non so quali siano le caratteristiche di una candidatura costruita a tavolino. Il sostegno che ho ottenuto non è stato certo contro qualcuno ma per qualcosa, a partire dai temi che meglio mi caratterizzano, da quelli ambientali al nuovo piano urbanistico, come la città della prossimità in risposta alla parte più fragile della nostra comunità. Non ho padrini o madrine che possono avermi usato ma tante persone che mi hanno sostenuto, e che ringrazio. Sono consiglieri comunali, segretari di circolo, volontari e semplici iscritti e cittadini coi quali in questi anni ho lavorato su questioni concrete.

Pensa che la candidatura esterna unitaria sia un fallimento del percorso del partito?

"Non lo definirei un fallimento. Il percorso ha portato alla composizione di un quadro che è stato ritenuto tale da non garantire la tenuta politica. E vista la posta in palio si è optato per una soluzione di garanzia e che meglio ci portasse alla campagna elettorale uniti e compatti. Si chiama democrazia ed in fondo è lo stesso obiettivo che il percorso si era preposto".

Come mai non siete riusciti a fare sintesi?

"Le sintesi sono sempre difficili, tra 8 candidati era un’impresa titanica. Credo tutti abbiano fatto uno sforzo, ma nessuno degli scenari tentati ha portato ad una convergenza sufficientemente solida".

Ha insistito fino alla fine per andare alle firme. Cosa l’ha convinta a desistere?

"Quello delle primarie e della raccolta firme era il punto di caduta di assemblea e segreteria come naturale proseguimento del percorso. La raccolta firme avrebbe portato ad una semplificazione del quadro che avrebbe probabilmente permesso di andare a primarie in maniera ordinata. Per come si sono evolute le cose tuttavia la segreteria ha ritenuto che si potesse delineare un quadro di un candidato non sufficientemente legittimato e ha preferito andare su di una candidatura unitaria esterna di forte spessore politico come Mezzetti. Non ritengo né di aver desistito né di essermi adeguato. Posso serenamente dire di aver condiviso la scelta anche se ha significato fare un passo indietro".

Nel partito è stato detto che il suo percorso sarà valorizzato. In che modo?

"Stiamo parlando di temi. Credo sia importante che il partito, a partire dall’assemblea comunale, tenga conto e valorizzi le proposte emerse dai dibattiti nei circoli e la visione di città delineata da me e dagli altri candidati. A questo punto il candidato unitario, per quanto autorevole, non potrà essere investito del ruolo solo sulla fiducia e dovrà impegnarsi a farsi carico di quelle proposte".

