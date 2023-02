"Io, mia moglie e tre bimbi in 35 metri quadri" Ecco la quotidianità degli invisibili dell’R-Nord

di Valentina Reggiani Un corridoiolungo e stetto. A sinistra, una dopo l’altra, le tantissime porte che consentono l’accesso ai minuscoli appartamenti. Arriviamo all’ultimo: ci apre un giovane papà che ci invita a entrare. Difficile pensare che una persona possa vivere davvero lì dentro e, soprattutto, pagare un affitto per poterci restare. Ancor più difficile immaginare che in quei 35 metri quadri vivano due coniugi e i loro tre figli. In quell’aveare chiamato R-Nord le condizioni di sopravvivenza degli inquilini appaiono davvero difficili. Non passa un giorno senza che la zona e soprattutto gli edifici non finiscano alla ribalta delle cronache per situazioni di spaccio, prostituzione, degrado, nonostante la recente inaugurazione del bar e del supermercato. Ma quelle mura scrostate nascondono anche situazioni di estrema fragilità e disperazione. E’ il caso della famiglia di Enoch Yaw Boamah, un giovane papà ghanese arrivato in Italia nel 2012. L’uomo vive nel piccolissimo monolocale insieme alla moglie e ai tre figlioletti di sei, cinque e tre anni, due femmine e un maschietto. Si è affidato a queste pagine non con l’intento di chiedere carità o aiuto di alcun tipo. Con estrema franchezza, infatti, Boamah fa presente di voler soltanto avere la possibilità di affittare un...