"Io, offeso in campo per il colore della pelle"

"Spero che il mio racconto serva affinché certe cose non accadano più". Peter Aning è arrivato in Italia a 12 anni con la famiglia dal Ghana e da oltre 20 anni si diverte a fare gol – oltre 200 fin qui – sui campi dilettantistici fra Modena e Bologna. Questa volta però in copertina ci finisce non per una giocata, ma per un episodio che col calcio nulla ha a che vedere, avvenuto durante la gara giocata col suo Valsa Savignano contro i bolognesi dello Sporting Vado, big match di Seconda "G", denunciato dal club gialloverde tramite la propria pagina Facebook.

"Stavamo aspettando l’esecuzione di un angolo – spiega Aning, classe 1989, tornato al Valsa in estate dal Monteombraro – e un avversario ha strattonato un mio compagno. Cose normali in area, io ho chiesto di smettere e lui mi ha risposto "vai via negro di m…". Sono rimasto impietrito e sono corso verso l’arbitro che era fuori area per chiedergli se avesse sentito e se volesse dire qualcosa al quel ragazzo. Lui però non mi ha nemmeno ascoltato, né me né i miei compagni che erano lì vicino e avevano sentito tutto, e ci ha detto di giocare. Per un attimo ho pensato anche di lasciare il campo, ma poi avrei rischiato l’espulsione e ho pensato alla squadra. Ma non è stato facile finire la gara. Ero molto agitato e a fine partita i genitori del ragazzo, che ha 18 anni, mi sono venuti a chiedere scusa per quelle parole e li ringrazio, mentre nessuno del Vado si è fatto sentire. E’ stato un episodio inaccettabile". Lo Sporting Vado, sulla propria pagina Facebook, pur condannando il razzismo ha tenuto a precisare che "nessun giocatore della nostra squadra ha confermato le affermazioni del Valsa".

Ma Aning non ha dubbi, anche perché gli era già accaduto. "A 14 anni in un campo del ferrarese – spiega l’attaccante che sta diventare papà per la seconda volta – dagli spalti mi urlarono ‘negro torna nel tuo paese’. Mi misi a piangere, una cosa che ancora non ho dimenticato. Ma mai avrei pensato di riviverla 20 anni dopo. Sono in Italia a Bazzano ormai da 23 anni, sono integrato e mia moglie è italiana. Non è accettabile che si offenda ancora per il colore della pelle e la cosa che mi ha dato più fastidio è stato l’atteggiamento dell’arbitro che non mi ha nemmeno voluto ascoltare. Loro sono il nostro unico appiglio in campo. Spero davvero che certe cose non capitino più, l’Italia sta cambiando, non è più come ai tempi in cui sono arrivato, vedo tanti bimbi di colore andare a scuola con gli altri. Io comunque quel ragazzo l’ho già perdonato, spero che leggendo questa intervista possa un giorno aiutare qualcuno che abbia usato le sue stesse parole".

Davide Setti