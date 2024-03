"Io, pronta a essere il primo sindaco donna"

Il tavolo regionale del centro destra non ha avuto dubbi: Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi, è la perfetta candidata per le amministrative di giugno. E così è stato: lo scorso 2 marzo l’Arletti si è presentata ufficialmente alla città, circondata da esponenti, anche nazionali, del suo partito, della Lega, di Forza Italia, con anche l’appoggio di liste civiche. Una compattezza che non è passata inosservata e con la quale la consigliera sta portando avanti la campagna elettorale, secondo lo slogan: "C’è un tempo per ogni cosa, e questo è il tempo di cambiare". Con un preciso obiettivo: diventare il primo sindaco donna della città.

Consigliere Arletti, quali sono le priorità per Carpi?

"Intendo scrivere un programma di coalizione fatto di proposte concrete per la città. Le priorità sono diverse, poiché diverse sono le emergenze che la sinistra ci lascia in eredità: sicurezza, viabilità, tutela del verde e sport sono solo alcune. Lo faremo immaginando e promuovendo una Carpi protagonista del territorio. Il Pd, che governa da sempre comune, provincia e regione, non solo non ha saputo rilanciare la città, ma non ha saputo darle il ruolo che merita. Per questo è ora di cambiare regia". Che sindaco vorrebbe essere? "Il sindaco di tutti, rispettoso dei luoghi e degli abitanti della città. Un sindaco che non rientra nelle vecchie etichette: saremo una proposta seria, credibile, ma soprattutto nuova. E, speriamo, vincente. Per vincere serve coraggio, una visione, ma soprattutto il desiderio di risollevare questa città partendo dal rispetto e dall’amore che nutro per i suoi luoghi e i suoi abitanti. Penso inoltre che Carpi sia pronta, finalmente, per un sindaco donna e sarei onorata di essere la prima nella storia".

All’ufficializzazione della candidatura ha sottolineato che non userà l’io ma il noi. Come declina questo pluralismo?

"Eravamo presenti in tanti perché siamo tanti. Non dimenticherò il sostegno delle persone che mi hanno motivata e sostenuta in questi giorni. Sono la conferma del lavoro svolto in questi anni dentro e fuori il Consiglio comunale. Il centrodestra unito è l’unica vera alternativa al malgoverno della sinistra, che può dare a Carpi le risposte necessarie alle sfide del futuro. Uso il ‘noi’ perché ho sempre inteso la politica come appartenenza e sforzo collettivo. Non sono sola e le oltre 200 persone che sono venute alla Loria ne sono la dimostrazione".

Come sta impostando la campagna elettorale?

"La nostra sarà una campagna tra la gente. La politica non è chiudersi in un palazzo, ma dialogare con le persone e comprenderne bisogni e necessità. Ciò su cui sono più concentrata in questa fase è il dialogo con tutte le forze che mi sostengono, con le quali studieremo i punti del programma, per poi arrivare al momento più bello: quello di raccontare che cambiare è possibile a tutta la città, facendo sentire i cittadini partecipi di una storia nuova".

La scena politica nei giorni scorsi ha visto cambiamenti: cosa ne pensa della coalizione di civiche in opposizione al Pd? Morelli è entrato in azione: è possibile un’alleanza?

"Non amo commentare ciò che succede in casa d’altri perché preferisco parlare delle nostre proposte. Dico solo una cosa: la coalizione di centrodestra ha presentato il candidato sindaco prima di tutti. Non prendiamo decisioni in base a quello che fanno gli altri. Questa dimostra a mio avviso compattezza, chiarezza e unità d’intenti e soprattutto che agiamo per convinzione e non per convenienza".

Maria Silvia Cabri