’Io sono Chico’, anteprima al Victoria

Ama la ‘cicolata’, le ‘bistechine’ e ha centinaia di migliaia di f(r)ollowers sui social. Il ‘mitico’ Chico, il simpaticissimo cagnolino star del web, si prepara a essere protagonista anche di una mattinata speciale a Modena: domenica prossima, 26 novembre, il suo proprietario Francesco Taverna (che gli dà anche la voce nei video e nelle storie sul web, i due nella foto) sarà al cinema Victoria per presentare ’Io sono Chico’, il libro che raccoglie le avventure del grazioso Maltipoo, amato da tutta Italia. L’evento si terrà alle 10, con un firmacopie alla fine della mattinata, ed è già possibile prenotare un posto tramite la piattaforma Eventbrite.

Ma Chico sarà presente? "Chico non ci sarà ma avremo il suo timbro", ha annunciato Taverna in una storia su Instagram ma il suo cagnolino gli ha replicato "Questo lo dici tu. Io ho già studiato la mia comparsa". E quindi – chissà – magari ‘apparirà’ durante la mattina. Il divertente Chico è ormai un po’ modenese: proprio il mese scorso, infatti, è stato ‘adottato’ anche dal Sassuolo calcio che lo ha voluto visionare in campo. "Chico indosserà la maglia 01 – ha annunciato la società – perché lui è il numero 1".