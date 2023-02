"Io sono un ’esodato’ e spero in un miracolo"

Il superbonus 110% (ora 90%) è un vero incubo non solo per le aziende edili ma anche per i cittadini che sono rimasti ’incagliati’ nella girandola burocratica dei diversi governi che si sono succeduti. Il cambiamento continuo delle regole e i ritocchi legislativi hanno non solo fatto impazzire le imprese (e le loro associazioni) ma anche i professionisti (geometri, architetti, ingegneri), pressati dai clienti.

"Vorrei illustrare la mia condizione di ’esodato’ del superbonus – dice un modenese, A.S. – Sono diventato proprietario della mia nuova abitazione a dicembre 2021 e ad oggi non sono ancora riuscito ad entrarci a causa dei rallentamenti e dei blocchi del cantiere della relativa ristrutturazione che include anche la riqualificazione attraverso il superbonus.

Ho dovuto fare un mutuo di 75.000 euro e pagare l’impresa tutto in anticipo in quanto era necessario per essa avere la liquidità per avviare i lavori del superbonus e della ritrutturazione relativa.

Durante l’anno scorso il meccanismo della cessione del credito si è bloccato in quanto la banca a cui si appoggiava l’impresa edile ha smesso di convertire i crediti in liquidità e ad oggi mi ritrovo con la casa sventrata e la necessità di un nuovo enorme indebitamento per concludere i lavori del superbonus e non rischiare di perdere le agevolazioni.

Ho una bambina piccola che a marzo compirà 2 anni e da quando è nata stiamo vivendo in un monolocale stringendo la cinghia e sperando in un miracolo.

Beffa delle beffe, lo Stato attraverso il Comune ci chiede di pagare le imposte su un danno che ha creato lo stato stesso: l’Imu! Siamo disperati e arrabbiati, abbiamo bisogno di un aiuto immediato".