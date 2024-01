"Io sopravvissuta all’esplosione. Ora sono rimasta senza casa"

Mimoza Bukhaidze Melkadze badante georgiana 38enne (la terza da sinistra nella foto), investita dai calcinacci assieme all’anziana 95enne che assisteva la notte della tragica esplosione in via Marra a Rovereto, da oggi è senza un alloggio. Mimoza è stata l’unica a trascorrere la prima notte nel COC (centro operativo comunale) aperto presso il centro sportivo in via Curiel. " Martedì sono stata traferita – racconta - in una struttura a Novi nei pressi del municipio. Oggi, Venerdi, scadono i cinque giorni di accoglienza – Ricorda Mimoza chiamata da tutti Mimì - predisposti dal comune in seguito allo scoppio. Assistevo da un anno la 95enne Oriele Lusuardi. Quella notte siamo state investite dai calcinacci dei muri delle camere dove riposavamo. La nostra abitazione al pianterreno – ricorda la badante - era attigua al garage, con dentro le vetture, punto d’origine dello scoppio. Siamo state portate per accertamenti al pronto soccorso e poi dimesse. Oriele, così ha riferito il nipote, - rammenta Mimì - ha trovato ospitalità in una casa di riposo per 15 giorni, solo dopo decideranno se resterò ancora la sua badante ". A sostenere ed aiutare Mimì, in questa difficile circostanza, le amiche connazionali Nona, Tamari e Lela. Flavio Viani