Iodice La risata terapia arriva al Michelangelo

di Valentina ReggianiUno show che sarà soprattutto l’occasione per liberarci dalle nostre paure dopo un periodo estremamente complesso, segnato da guerre, pandemia, crisi economica. È quello del comico attore, e cabarettista italiano Peppe Iodice, scritto con Marco Critelli e Francesco Burzo e regia e ‘terapia’ di Francesco Mastandrea. Il nuovo spettacolo ‘So’ Pep’ andrà in scena martedì prossimo, l’11 marzo alle 21 al teatro Michelangelo.

"Questo spettacolo è nato dopo la pandemia: avevo bisogno assoluto di un aiuto di uno specialista, credo come tutti. Poi ho ricominciato tutto all’improvviso: trasmissioni televisive, teatro e ho pensato che il modo più consono per me era farlo sul palcoscenico, con l’aiuto del pubblico e del compagno di scena e regista, Mastrandrea. È il terzo anno di questo spettacolo fortunato e devo dire che è terapeutico; una terapia di gruppo. Mi metto a nudo, senza filtri cercando di dire le mie verità e sembra che questa cosa, a dire la verità, fa davvero ridere – afferma Iodice. Noi arriviamo anche a Modena raccontando la mia verità dunque. Come nasco? Come nasce la mia carriera? Più di trent’anni fa, facendo una scuola di teatro per caso. La comicità, invece, non ricordo chi lo diceva è una deformazione dei geni. Una cosa che si ha dentro in modo naturale e quando poi succede qualcosa per cui viene fuori, diventa una cosa di cui non puoi più fare a meno perchè suscita la droga di noi comici: la risata del pubblico. A quel punto non torni più indietro. Lì, in quel momento – racconta ancora – è iniziato un percorso fatto di serate, di gavetta vera nei posti più disparati, assurdi tra cui le feste di paese dove la gente pensava a mangiare. Ora è bello esprimersi in teatro che è il posto ideale per fare spettacolo perchè la gente viene per vedere te".

Per quanto riguarda la carriera televisiva, l’artista aggiunge: "Zelig è stata la prima opportunità per fare tv; poi Colorado, le trasmissioni sportive nella mia città in cui mi occupavo dell’editoriale comico ed è stata una grande palestra per me e forse anche un trampolino di lancio, partendo da Napoli. Lo show più emozionante? La serata finale, lo scorso anno del Peppy Night. Un comico che si esibisce allo Stadio che si chiama Diego Armando Maradona per uno che ama il calcio come me... nella mia città, con 20mila persone è stata una emozione indicibile. Parto sempre dalla famiglia per andare oltre. Mio padre aveva una comicità innata, che faceva comicità amatoriale e mi ha contagiato". Infine il grande comico aggiunge: "Mio padre non c’è più e in ‘So Pep’ ci sono tanti riferimenti a lui. Io mi auguro di poter fare questo lavoro anche in futuro, usando sempre la stessa anima sincera nell’affrontare tutti i lavori che mi proporranno o che proporrò io", conclude l’attore.