"Iolanda aveva tanti progetti, silenzio di fronte alla tragedia"

La comunità di Concordia, guidata dal sindaco Luca Prandini, ha dato l’ultimo saluto a Iolanda Besutti, l’imprenditrice 68enne nativa di Fossa, che proprio il 25 dicembre, poco prima di poter festeggiare il Natale circondata dall’affetto del marito Nino Vacchi, della figlia Alessandra e dei nipoti, Andrea, Alessia e Alice, è rimasta vittima della brutale aggressione dei suoi due rottweiler nella proprietà di famiglia all’angolo tra via Santi e via Martiri.

Numerose le persone che ieri si sono ritrovate raccolte in preghiera sia davanti alla Casa del commiato di Villa Richeldi che successivamente in chiesa, dove è stata celebrata la messa a suffragio.

Una chiesa che non è riuscita a contenere la folla commossa – amici di gioventù, clienti conosciuti negli anni in cui ha condotto la ditta familiare del marito, la Cevac, coetanei della figlia e compagni dei nipoti –, giunta per esprimere il proprio dolore e partecipazione per la perdita di Iolanda.

Tanti hanno seguito il rito funebre nel piazzale nell’attesa dell’ultimo saluto al feretro. Incredulità è il sentimento che più accomunava i presenti per una scomparsa che ha lasciato tutti sbigottiti in paese, sollevando innumerevoli interrogativi legati alla maniera agghiacciante con cui i cani si sarebbero avventati contro la loro padrona, contro la persona che li accudiva e che li amava chiamandoli "i miei leoni" nei suoi tanti post insieme sui social. "Noi dobbiamo conservare il silenzio" ha ammonito nella sua omelia l’ex parroco di Concordia Don Franco, cui è stato affidato il ricordo di Iolanda. "Di fronte a disgrazie così inconcepibili e impensabili – ha proseguito Don Franco – noi non abbiamo altro che dire che le misericordie del Signore sono infinite. Aspettiamo in silenzio senza fare commenti. Senza chiederci: ma come?". In questo ammonimento è riassunta la risposta alle tante domande su quel tragico Natale che ha gettato nello sconforto la famiglia di Iolanda.

"Mi diceva – ha ricordato nella sua omelia Don Franco – di un progetto che aveva, perché la nostra Iolanda era piena di progetti. Era una donna di intelligenza molto vivace con tanti progetti da realizzare.

Mi diceva che voleva una grotta di Lourdes nel suo giardino.

E prima che ci lasciasse le ho dato le indicazioni per potersi rivolgere a chi fa queste cose".

Alberto Greco