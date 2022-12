Modena, Iolanda Besutti sbranata dai suoi rottweiler. Erano ‘pregiudicati’ ma liberi

Iolanda Besutti, 68 anni, con uno dei due rottweiler

Concordia (Modena), 27 dicembre 2022 – Avevano già azzannato un uomo, che si era salvato per miracolo, i due rottweiler che il giorno di Natale hanno sbranato la loro padrona a Concordia sulla Secchia, il piccolo paese in provincia di Modena già salito alla ribalta della cronaca per il caso di Alice Neri, la giovane mamma uccisa e carbonizzata.

L’orrore si è materializzato all’ora di pranzo in una villetta dove Iolanda Besutti, 68 anni, viveva accudendo i suoi animali, tra cui i due molossoidi, Thor e Birra.

A trovarla in giardino in una pozza di sangue è stata la figlia: "Era riversa a terra, non abbiamo sentito rumori. Io stavo cucinando per il pranzo di Natale. Sono uscita e poi l’ho vista, i cani le giravano attorno, mi ha detto: ’Non respiro’. Ho preso degli asciugamani e chiamato il 118 ma quando i medici sono arrivati non c’era più nulla da fare", ha raccontato.

"Credo che mamma abbia difeso l’altro cagnolino più piccolo, forse lo teneva in braccio, credo fosse lui l’obiettivo dei rottweiler".

Oltre al 118, sul posto sono arrivati la polizia municipale, i veterinari dell’Ausl e i volontari del centro recupero animali ’Il Pettirosso’. I due cani, che la figlia aveva già separato portandone uno in veranda e uno in garage, sono stati anestetizzati con il sedativo usato per addormentare i cinghiali e trasferiti in canile sotto osservazione sanitaria.

Del decesso è stato informato il magistrato di turno mentre il corpo della 68enne è stato portato all’istituto di medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Iolanda Besutti amava i suoi cani, che chiamava ‘i miei leoni’. Li considerava le sue guardie del corpo.

Dopo l’aggressione al giardiniere, dilaniato agli arti superiori mentre lavorava nel cortile della villetta, nel febbraio di quest’anno la vittima aveva intrapreso, con la mediazione dell’Ausl un percorso ’terapeutico’ per i cani, dai quali non si era voluta separare.

"Rispetto al precedente episodio – fa sapere l’Ausl – gli animali erano stati controllati e al momento della visita erano assolutamente calmi e gestibili dalla proprietà. Vista la gravità, erano state impartite le necessarie prescrizioni e una visita comportamentale di entrambi i cani, oltre a un percorso rieducativo per entrambi all’interno del nucleo familiare.

La famiglia ha seguito tutte le indicazioni fornite che erano anche state accompagnate da una ordinanza del sindaco".

Insomma, dopo l’iter previsto la famiglia era stata giudicata idonea a tenere gli animali. Nessuno si sarebbe mai immaginato che i rottweiler si sarebbero accaniti contro la padrona. I cani si trovano oggi in canile a Mirandola, in due box ampi con parte interna ed esterna.

"All’inizio sono il veterinario Ausl ed il veterinario comportamentalista che decidono quale percorso intraprendere – dice ancora l’ Ausl – Non esistono tempi prestabiliti. È buona norma aspettare che il cane si tranquillizzi e si adatti al nuovo ambiente. Poi con l’aiuto di un veterinario comportamentalista si valuterà il percorso di addestramento comportamentale che il cane dovrà fare. Il canile in oggetto ha già una figura di riferimento con la quale il veterinario Ausl si metterà in contatto al più presto. La commissione per valutare se il cane non è recuperabile è un evento eccezionale e quasi sempre si individua un percorso adeguato di recupero. Una terapia per lasciare l’abbattimento come ’ultima spiaggia’".