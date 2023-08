Iperceramica, il premio di risultato sale a 2700 euro

A Iperceramica cresce il premio di risultato, fino a 2700 euro per i dipendenti. L’ipotesi di accordo tra l’azienda, che ha sede legale a Fiorano e a Sassuolo occupa circa 200 lavoratrici e lavoratori, è stata definita ieri in assemblea e chiude un’intensa trattativa che vede un aumento significativo, pari a 700 euro, della cifra massima raggiungibile dal premio di risultato 2023, portando l’importo massimo a 2700 euro con erogazione prevista nel 2024. Importante realtà del commercio al dettaglio e all’ingrosso di pavimenti, rivestimenti e sanitari per arredo bagno, Iperceramica vanta 86 punti vendita in 19 regioni in Italia e all’estero e ha chiuso il bilancio del 2022 con oltre 4,5 milioni di euro di utile: la definizione della trattativa, sottolineano con soddisfazione le rappresentanze sindacali, "rappresenta un fatto importante per la difesa del salario di lavoratrici e lavoratori, in un quadro di forte aumento dell’inflazione ed in mancanza del rinnovo del contratto nazionale". Ad avviso di Cinzia Pinton e Alessio Festi della Filcams Cgil "il modello di premio di risultato è frutto della condivisione concordata con le organizzazioni sindacali già nel 2021". L’intesa raggiunta, sostengono invece Alessandro Martignetti e Domenico Silvano della Fisascat Cisl, "garantisce l’avvio, da settembre, delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale" e, aggiunge Lorenzo Tollari della Uiltucs Uil, "rende tangibile il riconoscimento dei sacrifici e delle fatiche quotidiane dei lavoratori".