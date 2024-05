Ipertensione, riconoscimento al prof Whelton

Conferimento di un dottorato di ricerca ad Honoris Causa al Prof. Paul K. Whelton che si è distinto per i suoi studi sulla prevenzione e la cura dell’ipertensione. L’Università di Modena e Reggio Emilia ha riconosciuto al Prof. Whelton il valore dei suoi studi di ricerca clinica sul tema dell’ipertensione che colpisce il 31% della popolazione italiana e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno un adulto su tre in tutto il mondo. "È un onore e un grande privilegio ricevere questo prestigioso riconoscimento da parte di Unimore. Non prendo il merito da solo perché è un lavoro di squadra, sono i team che rendono le cose possibili. Ringrazio il rettore e il preside Zoli, il mio caro amico Vinceti e tantissimi altri colleghi dell’Università modenese, bolognese e milanese che hanno contribuito con la loro altissima competenza. Ringrazio mia moglie, la mia famiglia e ovviamente i miei genitori. Mi trovo in una regione che ritengo molto speciale, piccola in termini di pianeta, ma enorme in termini di scienza, ingegneria, cultura, cibo e i migliori motori al mondo", ha dichiarato il Prof. Paul K. Whelton. Il Prof. Whelton ha ricoperto ruoli di prestigio, tra cui quello di Pìpresidente della Lega Mondiale per l’Ipertensione. "In primo luogo è un riconoscimento di un’eccellenza scientifica e culturale. Nella mia carriera da rettore è la terza volta che conferiamo un dottorato Honoris Causa. È qualcosa di estremamente raro, un’onorificenza accuratamente vagliata sia da noi che a livello ministeriale. È un segno di come questa grande rete globale, costituita dall’università, si mantiene viva e mantiene relazioni strette, sempre più feconde", ha affermato il Magnifico rettore di Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro. L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio che aumenta la probabilità di altre malattie cardiovascolari, ma si può prevenire con stili di vita sani e salutari.

Gilda Cacciapuoti