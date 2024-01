Ipotesi Europee per Platis: "Un vero onore, vedremo"

Le perplessità degli alleati sulla candidatura di Giacobazzi? "Valuteremo le loro proposte, il confronto sarà schietto. Ad oggi comunque altri nomi a parte Piergiulio non mi sembra siano usciti". Il vice commissario di Forza Italia Antonio Platis, tra l’altro possibile candidato alle Europee, pesa le parole nella valutazioni delle indiscrezioni emerse sulla presentazione del candidato sindaco di centrodestra. Anche l’interessato Piergiulio Giacobazzi si preoccupa soprattutto di evitare collisioni in questa fase: "Vedo il bicchiere mezzo pieno: non ci sono mi sembra preclusioni sulla mia persona, il nodo è politico. Lo affronteremo con gli alleati al tavolo regionale e poi a quello nazionale dove ci saranno anche altre forze".

L’occasione per parlarne è stata ieri la presentazione – alla quale ha partecipato anche l’ex assessore di Vignola Franca Massa (nel gruppo dirigente del partito) – del Tour del vicepremier Antonio Tajani nei territori emiliani al voto.

Domani in compagnia del ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, del vice ministro allo Sviluppo economico Valentino Valentini, dell’onorevole Rosaria Tassinari e il consigliere regionale Valentina Castaldini, Tajani pranzerà a La Meridiana a Formigine con militanti e simpatizzanti: previste oltre 300 persone , "le prenotazioni erano anche di più, ma non è stato possibile allargare la partecipazione". Quindi alle 15 è fissato l’incontro con Confindustria ceramica favorito da Ugo Liberi, un faccia a faccia riservato con gli imprenditori del distretto sui temi del comparto e il quadro economico generale. Tajani nella stessa giornata sarà anche all’autodromo di Imola, a Bologna ai Magazzini generativi per incontri con i cittadini. Dopo Formigine e Modena il ministro proseguirà per Ferrara a Roverella 2000 dove è previsto un confronto con gli imprenditori e con il coordinamento locale di Forza Italia. "Questi incontri ad hoc su Modena, la doppia tappa – fanno presente Platis, Giacobazzi e Massa – sono la testimonianza dell’attenzione che c’è nel partito per il voto nel nostro territorio, per l’apprezzamento del lavoro svolto dal gruppo dirigente e dai militanti. Modena, l’Emilia Romagna sono contendibili come non mai: c’è da esserne orgogliosi".

Platis si è soffermato anche sull’ipotesi di una sua candidatura alle elezioni Europee, nel collegio Nord est: "Il partito emiliano avanzerà questa proposta. Nella circoscrizione in questione ci sono 14 posti disponibili in lista. Rappresentare Modena e la nostra regione sarebbe, se ce ne fosse la possibilità, sicuramente un onore. Vedremo...".

Gianpaolo Annese