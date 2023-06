Irene Grandi a Ravarino con ’Io in blues’

Farà tappa questa sera alle 21.30 al campo sportivo di Ravarino il tour ’Io in blues’ di Irene Grandi (in una foto di Luca Brunetti). Nel vinile che porta lo stesso titolo, Irene è tornata al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni ‘60 in poi, con omaggi a miti della musica cui oggi sono affiancate anche alcune riletture dei brani più famosi della sua carriera. Un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale di trent’anni, con brani di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, riarrangiati in chiave rock-blues. Dal vivo Irene presenta anche ’E Poi’, suo personale omaggio alla grande Mina. Accompagnano la cantante Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria e Pippo Guarnera all’hammond. Domani sera, poi, al Giugno Ravarinese sarà protagonista Pupo.

s.m.