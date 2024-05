Irene Grandi "Blues, canto il mio primo amore"

Il blues e soul, che la riportano alle origini e che lei affronta alla sua maniera, amplificandone l’aspetto pop, una delle anime della musica nera. Questi sono gli ingredienti del live ‘Io in blues’ che Irene Grandi, una delle più importanti cantanti italiane, porterà stasera alle 20.30 al teatro comunale di Modena, inaugurando l’edizione 2024 dell’Altro Suono Festival. Irene sarà accompagnata da una formazione con Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria e Gianluca Tagliavini all’organo hammond.

‘Questo spettacolo è la mia versione del blues’, ha affermato: come si vede lei ‘in blues’?

"Ho voluto sottolineare uno degli aspetti della mia anima, il blues appunto, riunendo insieme alcuni artisti per me molto importanti, ognuno con una sua caratteristica. È una sorta di concerto ‘di formazione’, per raccontare e spiegare al mio pubblico da dove vengo, cosa mi piace ascoltare e come mi sono formata. L’idea è nata in un momento nel quale ho deciso di immergermi in suoni che conoscevo bene, ma che da un po’ di tempo non praticavo più. Una sorta di ritorno al mio primo amore che non ho mai abbandonato".

Che brani ha scelto per questo suo viaggio?

"Non è un concerto di blues da ‘purista’. Canto brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni Sessanta fino ai Novanta, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: la musica internazionale, dei grandi classici come Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Ivan Graziani, Mina, cui ho dedicato la rilettura di ‘E poi’ calcandone i colori blues, per ‘concludere’ con alcuni miei brani, riarrangiati in chiave rock-blues, come ‘Bum Bum’, ‘La tua ragazza sempre’. Uno storytelling della mia carriera".

Come è nato il progetto che porta al teatro comunale di Modena?

"Va avanti da alcuni anni e ha superato tutte le nostre aspettative perché era nato come una ripresa dopo la pandemia in un periodo in cui incontrarsi era difficile e i concerti erano limitati a livelli di capienze e numero. Non c’erano tante occasioni di vedersi per registrare canzoni nuove perché eravamo isolati, ci si sentiva un po’ fragili tutti: così ho pensato di riconnettermi alle mie radici ed è nato questo spettacolo più agile con un quartetto fantastico di musicisti, e che non ha ‘tempo’ né data di scadenza, perché queste canzoni fanno parte di noi". Blues woman, artista rock, pop, vicina alla canzone, alla melodia, ha anche suonato con il pianista Stefano Bollani: qual è la sua vera anima?

"Queste sono le mie origini, che nel tempo ho mescolato, contaminandomi, sempre ispirata all’eclettismo. Il blues mi tira fuori la passione e la mia voce ben si adatta a questo genere, però nella mia carriera ho scelto di essere più vicina al rock che in me ha sempre avuto una sfumatura melodica, con un colore che non è esattamente solo rock".

Sui social ha comunicato l’imminente uscita del suo nuovo singolo…

"Diciamo che sono molto emozionata, è importante per me, nel trentennale del mio primo disco, avere un progetto nuovo con la carica che la musica mi regala ogni volta".