Irene, morta a 21 anni "Fu un edema cerebrale" Tre medici indagati

di Alessandra Codeluppi

Gli accertamenti sulla morte prematura di Ilaria Montruccoli, studentessa universitaria di 21 anni, hanno portato la Procura a individuare i primi presunti responsabili del suo decesso, il cui operato è tuttora al vaglio nella fase di indagini preliminari. Il pubblico ministero Giacomo Forte ha iscritto tre medici, che all’epoca lavoravano all’ospedale Santa Maria Nuova, nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. La ragazza, 21 anni, morì il 22 maggio dell’anno scorso, stroncata da un malore. Secondo quanto emerso in prima battuta, Ilaria, che abitava con la famiglia ad Arceto di Scandiano, da una settimana aveva un pesante mal di testa. Dopo aver assunto antidolorifici, era andata al pronto soccorso di Reggio, dove sarebbe stata sottoposta a una terapia endovenosa.

Il giorno dopo è tornata di nuovo all’ospedale, dov’è stata sottoposta a una Tac, da cui non sarebbe emerso nulla. Nelle ore successive il mal di testa si sarebbe intensificato, al punto che lei era stata costretta a stare in camera al buio, senza neppure riuscire a usare il cellulare. A quel punto ha perso i sensi, venendo soccorsa da un medico che abitava vicino e che le ha praticato le manovre di rianimazione. Poi la ragazza è stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dov’è venuta a mancare.

Da subito la Procura reggiana aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, in modo da permettere gli accertamenti sul cadavere. Le successive risultanze investigative hanno indotto il pm a iscrivere nel registro degli indagati i tre dottori.

A seguito dell’autopsia, è emerso che la causa della morte fu dovuta ad arresto cardiaco a seguito di edema cerebrale: quest’ultimo consiste in un eccessivo accumulo di liquido nei tessuti del cervello, che può avere diverse cause. Tuttora sono aperte le indagini preliminari, che includono anche altri accertamenti sulle circostanze che hanno preceduto la morte. Ad esempio sui due accessi avvenuti al pronto soccorso. E sull’operato dei medici che presero in carico la paziente a Reggio, per valutare se abbiano agito secondo le linee guida e se vi siano state mancanze o errori diagnostici.

Intanto in settembre sono fissati gli interrogatori dei tre camici bianchi a oggi indagati, che potranno così spiegare il quadro che si era presentato loro al momento dell’accesso della 21enne al pronto soccorso. Poi il pubblico ministero, terminati gli accertamenti, chiuderà le indagini chiedendo il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

La sua scomparsa suscitò un grande cordoglio: Ilaria Montruccoli era molto attiva in parrocchia, appassionata di motocross e cintura nera di karatè. Dopo la sua morte gli organi furono donati.

La sua scomparsa avvenne a soli cinque esami prima della laurea, ma l’Università di Modena e Reggio non ha dimenticato il suo impegno e, nel dicembre 2022, ha consegnato ai parenti – la madre Maria, il padre Massimiliano e la sorella Ilaria – un attestato di merito alla sua memoria nel dipartimento ‘Enzo Ferrari’, dove lei studiava Ingegneria del veicolo. La famiglia si è affidata all’avvocato Domenico Noris Bucchi: da noi interpellato, il legale preferisce non rilasciare dichiarazioni richiamando il segreto istruttorio collegato all’attuale fase di indagini preliminari.