Iris Ceramica accelera sull’idrogeno verde

Prosegue il percorso di Iris Ceramica Group verso la decarbonizzazione. Il Gruppo, tra i leader mondiali del settore ceramico, ha infatti annunciato la sottoscrizione di un accordo con Edison Next per lo sviluppo di H2 Factory™ il nuovo stabilimento produttivo di Castellarano che utilizzerà idrogeno verde – ossia alimentato da energia rinnovabile – prodotto grazie a un sistema all’avanguardia realizzato su misura. L’idea di realizzare superfici ceramiche nate da un blend di idrogeno verde, prodotto grazie all’energia solare, e di gas naturale, Iris la ‘sposò’ nel 2021, dando il via ai primi studi propedeutici allo sviluppo di uno stabilimento ‘green’. Oggi "siamo di fronte ad una nuova alba per l’industria ceramica e per l’intero settore". "La sfida – spiega Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica Group – è arrivare ad avere un forte risparmio di C02 entro i prossimi due anni e fare da apripista al settore ceramico e all’intero distretto".

La partnership tra il Gruppo fodato 60 anni fa da Romano Minozzi ed Edison Next segna l’inizio della seconda fase di un ambizioso percorso, essendosi già concluso il primo step che ha visto il Gruppo impegnato nello studio di fattibilità e nella realizzazione del sito H2 Factory™ sviluppato con i più elevati standard progettuali, idonei a ospitare l’impianto di produzione dell’idrogeno verde. L’impiego di questa fonte energetica nel processo produttivo prevede infatti accorgimenti speciali, non solo in termini di impiantistica – macchine termiche ad hoc – ma anche in termini di cantieristica strategica, come le vasche di raccolta dell’acqua piovana, il sistema di pannelli fotovoltaici e aree ‘dedicate’ alla produzione e allo stoccaggio dell’idrogeno. L’azienda ha predisposto inoltre tutta l’infrastruttura per la distribuzione dell’idrogeno all’interno dello stabilimento.

"Puntiamo – aggiunge Minozzi – al raggiungimento della carbon neutrality della nostra produzione di lastre in ceramica entro il 2030". Lo stabilimento, che verrà alimentato a idrogeno a partire dal 2025, produrrà grandi lastre in ceramica 4D, ovvero superfici in ceramica tecnica a tutta massa con spessori di 12 e 20 mm, ideali per servire in particolar modo il settore dell’arredamento di lusso.