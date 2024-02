Iris Group, la storia di Federica Minozzi sul docu-serie ’Italian Genius’ di Rai Play

La storia di Federica Minozzi su ‘Italian Genius’ di Rai Play. Tra le biografie della docu-serie Rai dedicata a italiani apprezzati nel mondo per la loro capacità di innovare c’è anche quella della CEO di Iris Ceramica Group. "La capacità che attribuiscono agli italiani di saper comprendere rapidamente una situazione e volgerla a proprio favore, trasformandola nella migliore delle opportunità": questo il Genio Italiano nelle parole di Minozzi, che guida una realtà di circa 1000 dipendenti nei sei stabilimenti italiani, 500 in Germania e USA e vanta una presenza in più di 100 Paesi. "Abbiamo voluto superare i limiti della ceramica, in passato vista come un materiale per applicazioni povere, per restituirle dignità creativa" ha detto Minozzi. "La ceramica, per me, è una farfalla leggiadra e colorata con l’anima di titanio, è tradizione che si coniuga con l’innovazione, in un modo di essere che mi motiva particolarmente", ha aggiunto, raccontansosi in un dialogo intimo e personale con la compartecipazione del presidente e fondatore del Gruppo, Romano Minozzi.