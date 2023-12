Iscrizioni alle superiori. Famiglie in rivolta:: "Criteri troppo selettivi, esclusioni ingiuste"

"Il posto per suo figlio c’è, ma in un’altra scuola".

Le famiglie degli studenti che frequentano le scuole medie di Modena sono sul piede di guerra. Nell’occhio del ciclone, i criteri di ammissione delle superiori, che vengono ritenuti "troppo stringenti e selettivi".

La polemica, nata da un gruppo di genitori delle Ferraris, ha trovato l’appoggio dei comitati degli Istituti comprensivi IC1 Cavour, IC4 Ferraris, IC5 Carducci, IC7 Guidotti, IC9 San Carlo, IC10 Marconi di Modena e dell’Istituto comprensivo di Nonantola che, tramite una lettera aperta alle istituzioni modenesi e regionali, chiedono a gran voce che ogni allievo abbia il diritto di scegliere il percorso scolastico che sogna.

"Il nodo della questione – lamentano i genitori – è che ci troviamo ancora nella scuola dell’obbligo. L’aspetto che ci indigna maggiormente è il fatto che, nel caso di molte scuole superiori, tra i parametri di ammissione si utilizzino i giudizi delle pagelle relative alla seconda media: è inammissibile che i voti presi a dodici anni possano influenzare il futuro di una persona".

Quando si parla di iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado, il tema è estremamente complesso.

Per ogni istituto, infatti, i parametri vengono stabiliti dal Consiglio d’Istituto e approvati dal Collegio docenti, di conseguenza, variano da scuola a scuola: tra gli indicatori più comuni, troviamo le schede di valutazione della seconda, o del primo quadrimestre della terza media, i consigli orientativi e la territorialità.

In ogni caso, a Modena, il nodo della questione riguarda alcuni istituti particolarmente gettonati, che si trovano costretti, ogni anno, a rifiutare studenti che, in seguito, devono iscriversi in altre scuole.

"Agendo in questo modo – tuonano i genitori – rischiamo di incentivare la dispersione scolastica. Uno studente che si trovi costretto a frequentare un istituto che non gradisce, rischia di perdere la motivazione e l’autostima".

Quello della dispersione nelle scuole secondarie di secondo grado non è soltanto un allarme lanciato dai comitati genitori, ma è uno dei problemi principali con cui ogni giorno devono lottare le scuole superiori modenesi e italiane, riguardo al quale sono state stanziate importanti risorse con i fondi del Pnrr.

In merito a ciò, i genitori si esprimono chiaramente: "Non è nostro compito operare sul piano della effettività – si legge, ancora, nella lettera aperta – ma è nostro diritto e nostro dovere esigere riconoscimento e valorizzazione dei talenti, delle attitudini e delle aspirazioni dei nostri figli, tramite lo studio nella scuola pubblica.

E le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di rendere effettiva la facoltà di scelta del corso di studi più confacente alle attitudini e aspirazioni del minore". La Provincia di Modena, che negli ultimi anni ha lavorato in sinergia con il Provveditorato e i presidi delle scuole superiori per rendere il sistema più inclusivo, interviene per rassicurare i genitori modenesi: "Il portale per le iscrizioni al prossimo anno scolastico – si legge nella comunicazione – si aprirà il 18 gennaio. Fino ad allora non è possibile quantificare quante saranno le richieste per le singole scuole.

Crediamo sia prematuro, oggi, ritenere che vi siano delle criticità sulle assegnazioni. Come ogni anno, l’impegno della Provincia è quello di garantire e assicurare la massima flessibilità così da poter accogliere positivamente tutte le richieste che arriveranno".