Iscrizioni aperte ai nidi d’infanzia

A partire da lunedì 9 ottobre e fino a venerdì 20 ottobre saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 20232024 con ammissione a Gennaio 2024. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile presentare domanda di ammissione per il Centro Bambini e famiglie “La Trottola” . Potranno presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2021, 2022, 2023. Le domande potranno essere presentate on-line sul sito del Comune di Sassuolo alla pagina https:www.comune.sassuolo.mo.itservizi-onlineiscrizioni-ai-nidi-dinfanzia Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0536880776 -0536 880762.