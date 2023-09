Iseppi (FdI): "Progetto Casa della Comunità, perché i residenti non sono stati informati?"

"Il progetto definitivo della casa della comunità di Pavullo è stato presentato a marzo dall’Ausl. Lo abbiamo scoperto con un accesso agli atti a luglio e quello che ci sembra paradossale è che l’Amministrazione di Pavullo non lo sapesse". Con queste parole Daniele Iseppi di Fdi torna sulla spinosa vicenda della casa della comunità. Il progetto prevederebbe la realizzazione di una struttura di 1.415 metri quadrati "in parte sul parco di Serra di Porto" su tre livelli. "Al netto della scelta politica che noi abbiamo ritenuto da subito sbagliata - prosegue Iseppi -, ci chiediamo come sia possibile non condividere con i residenti del quartiere le scelte progettuali tra lo studio di fattibilità, presentato a marzo 2022, e la redazione del progetto definitivo, che si scopre ora essere stato ultimato da almeno 6 mesi". Secca è la replica del sindaco Venturelli: "Sorprende che, pur essenso stao assessore all’urbanistica, il signor Iseppi non distingua la differenza tra il progetto definitivo e quello esecutivo, essendo quest’ultimo quello più importante e che sarà poi presentato. Dal progetto si evidenzia che l’area utilizzata sarà solo quella dell’ex campetto sportivo, senza intaccare il parco. Il progetto sarà in ottica di difesa dei servizi al cittadino in montagna".

r. p.