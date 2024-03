Ispezione al condominio Lambda: "Qui è invivibile, degrado estremo"

Un controllo porta a porta, nelle diverse unità immobiliari dell’edificio per accertare la regolarità delle residenze, essendo risultate incongruenze tra le proprietà, gli intestatari delle utenze ed i titolari dei contratti di locazione. È quello organizzato mercoledì scorso dagli agenti del centro storico e del nucleo problematiche del territorio nel condominio Lambda di via Emilia Ovest, spesso al centro delle cronache per episodi di criminalità, degrado, spaccio e liti violente.

L’azione di presidio del territorio da parte della polizia locale è costante ed ora sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli uffici per valutare le singole situazioni ma, nell’immediatezza, non sarebbero emerse irregolarità. "L’attenzione sulle situazioni di pericolo per la civile convivenza è alta – afferma il comandante della Polizia locale, Roberto Riva Cambrino. "Abbiamo organizzato un intervento massiccio per cristallizzare la situazione e fugare voci su sub-affitti e situazioni abusive che a Modena, comunque, non sono all’ordine del giorno. Ogni fenomeno viene trattato e con le politiche sociali valutiamo le posizioni anche di morosità: la situazione nel condominio è sotto controllo". Cambrino spiega come altri ‘sorvegliati speciali’ siano i palazzoni Rnord e Costellazioni: "Realtà complesse – conclude – che vengono gestite da noi, come da carabinieri, questura e operatori del sociale nel quotidiano: non sono luoghi abbandonati. Nessuno a Modena si lascia da solo e sicuramente ce la mettiamo tutta".

La situazione nell’edificio di via Emilia Ovest resta complicata. A sottolinearlo è una giovane residente che è stata più volte aggredita brutalmente dalla vicina di casa. La giovane è ora ricoverata in ospedale: a causa di una delle aggressioni subite a partire da agosto dello scorso anno, infatti, ha rischiato di perdere il suo bambino (ora è al settimo mese di gravidanza). "La situazione al Lambda è sempre di estremo degrado ma non riesco ad andarmene: non si trovano affitti. Ogni notte ci sono persone che disturbano, gridano e svegliano i nostri bambini e i tubi dell’acqua sono rotti: se scendi negli scantinati è tutto allagato e se salta la luce, è pericolosissimo accedere ai quadri elettrici e ci sono rifiuti ovunque. Sono ricoverata – spiega la ragazza – perché a seguito delle lesioni riportate nelle aggressioni ho rischiato di perdere il mio bambino. Ora la mia vicina è agli arresti domiciliari ma temo per il mio ritorno a casa. Era arrivata a mettere vetri davanti alla mia porta di casa, col rischio che il mio primogenito li calpestasse".

La presunta autrice delle aggressioni, una marocchina 43enne è accusata di lesioni aggravate dallo stato di gravidanza della vittima e stalking. Il gip, nei giorni scorsi, su richiesta della procura ha disposto per la donna gli arresti domiciliari.