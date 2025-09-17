Istigazione alla jihad. Indirizzi web connessi a gruppi terroristici: cinque indagati

Indirizzi IP collegati a spazi web di organizzazioni terroristiche, in particolare dell’Islamic State e della rete Haqqani, nonché al network multimediale Al Raid Media Archive. Ad individuarli sono stati gli agenti delle Digos di Bologna, Ravenna e Modena che, nell’ambito delle indagini, hanno indagato cinque persone per il reato di istigazione a delinquere tramite strumenti informatici.

Si tratta di cinque persone non collegate tra loro ma ‘navigatori’ dei citati canali, attraverso nominativi di copertura, tra cui uno residente a Modena e ancora minorenne, un ragazzino di seconda generazione. Infatti in tre casi si tratta di ragazzini minori degli anni 18 che utilizzavano le utenze telefoniche intestate ai genitori – come scoperto nel corso delle perquisizioni effettuate dagli investigatori – e che inneggiavano a Osama Bin Laden o, comunque, ad altre figure del terrorismo internazionale di matrice islamica, con riferimenti a siti di propaganda all’Islamic State.

Come detto gli inquirenti hanno eseguito in queste ore e a carico degli indagati – tra cui il giovane residente a Modena - perquisizioni locali, personali e informatiche, nelle quali sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici tra cui computer e cellulari. Proprio nei dispositivi di alcune famiglie, in uso ai figli minorenni degli indagati, sono stati trovati riscontri di frequenti attività di navigazione, consultazione e scambio di materiale di propaganda jihadista.

Il materiale sequestrato sarà sottoposto a ulteriori approfondimenti. Le indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Bologna, sono partite da segnalazioni della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, nell’ambito di un monitoraggio della rete internet che ha portato alla scoperta di connessioni a spazi web gestiti da organizzazioni terroristiche. Gli investigatori erano partiti, appunto, isolando una serie di indirizzi IP che avevano effettuato accessi a siti gestiti da gruppi terroristici, in particolare all’Isis e alla Rete Haqqani, tramite il network multimediale Al Raid Media Archive.

L’accusa per tutti è appunto quella di istigazione a delinquere. Quello dei cinque odierni indagati non è purtroppo un caso isolato. Infatti lo scorso luglio - sotto la direzione della Direzione antiterrorismo della Procura di Bologna – era scattata una perquisizione anche nei confronti di una 24enne di origine marocchina, accusato anche in quel caso di aver utilizzato i social come strumento di propaganda per la jihad islamica.

Il giovane indagato era residente a Modena, ma si era poi trasferito a Bergamo. Gli inquirenti, a seguito di una delicata indagine avevano trovato nella pagina Facebook del ragazzo, seguito da ben 5mila persone reel, foto e post a favore dello Stato islamico.

Anche nel caso del giovane in questione i post inneggiavano alle azioni dei terroristi, mentre altri erano di avversità verso il mondo occidentale. Il 24enne era stato quindi fermato e nella sua abitazione era scattata la perquisizione che aveva portato al sequestro di diverso materiale informatico, successivamente analizzato.