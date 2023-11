Istituito il marchio Deco per i prodotti ’Made in Nonantola’

Ora anche Nonantola, come già avviene per altri comuni lungo tutta la Penisola, ha la sua denominazione di origine, che certifica di fatto la qualità di un prodotto "made in Nonantola" e, al contempo, contribuisce a fare marketing territoriale, promuovendo e valorizzando la circolazione del nome. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "Nella seduta del consiglio comunale di lunedì scorso è stato approvato il regolamento per l’istituzione del marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per il comune di Nonantola. Attraverso la denominazione il Comune potrà assumere iniziative per sostenere le tradizioni e attività enogastronomiche, e valorizzare i prodotti di particolare interesse pubblico proprio per la loro tipicità. Potranno ottenere l’iscrizione nel pubblico Registro comunale De.CO. i seguenti soggetti produttori: le imprese agricole, artigianali e commerciali, i ristoratori, gli enti e le associazioni che svolgono da statuto attività di produzione e commercializzazione dei prodotti tradizionali dell’ambito del territorio comunale di Nonantola". L’assessore Massimo Po (nella foto) commenta: "E’ un passo importante per la promozione e l’immagine di un territorio come il nostro, ricco di eccellenze agricole ed enogastronomiche. La denominazione intende mettere in primo piano attività e prodotti che, per loro tradizione locale, sono una risorsa culturale, economica e turistica di Nonantola. Attraverso la certificazione De.CO. i prodotti agricoli, i piatti tradizionali e le ricette che fanno parte della cultura popolare, potranno acquisite un’identità riconosciuta sul mercato".

m.ped.