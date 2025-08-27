Istituti superiori. Cellulari vietati: "Norma attesa"

L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e i dirigenti scolastici continuano a interrogarsi su come applicare concretamente la circolare con cui il ministro dell’Istruzione Valditara ha vietato l’uso dei cellulari anche negli istituti superiori. La misura adottata dal governo impedisce agli studenti di utilizzare "il telefonino durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico" per tutelarli dagli effetti di un impiego eccessivo dello smartphone sul loro benessere e sul loro rendimento. Come afferma Silvia De Vitis, preside dell’Istituto professionale Vallauri di Carpi, "il provvedimento era atteso. Bisognerà fare assemblee per entrare nel merito della norma e discuterne insieme per trovare una quadra". La delicatezza del tema e la sempre maggiore importanza che i telefoni assumono nella vita degli adolescenti, però, richiedono cautela. "Il divieto verrà implementato con la consapevolezza, non certo con l’autoritarismo. Ma questo è un percorso che stiamo già facendo e che non è iniziato oggi", commenta De Vitis. "Come Istituto professionale – conclude la preside del Vallauri – abbiamo molti ragazzi con disturbi specifici di apprendimento e con divari linguistici, e questi studenti hanno diritto a una deroga. Per questo, applicheremo il divieto in modo rispettoso ma sfumato". Tuttavia, per molte scuole del modenese la norma introdotta da Valditara non porterà grandi cambiamenti. "Non è una novità. Sono anni che questo divieto è inserito nel nostro regolamento di istituto", dichiara Maura Zini, dirigente dell’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia. Lo stesso vale per il liceo scientifico Fanti di Carpi, dove la situazione, come spiega la preside Alda Barbi, rimarrà sostanzialmente invariata: "Da sempre per le classi prime e seconde abbiamo tasche dove gli studenti devono riporre il telefono quando entrano in aula. Con gli altri ragazzi lavoriamo perché non li usino in momenti inappropriati, soprattutto durante le verifiche". L’idea di Barbi è di continuare a educare i ragazzi "all’utilizzo corretto dello smartphone, con delle regole precise e delle sanzioni per chi non le segue. Ciò non significa non usare mai il telefono, perché questo sarebbe anacronistico. Nel 2025 non è possibile pensare che i ragazzi vengano a scuola senza cellulare". Anche all’Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci di Carpi, come spiega il dirigente scolastico Marcello Miselli, già da tempo si combatte l’uso improprio del telefono a scuola: "Noi abbiamo già un regolamento stringente: durante la lezione i ragazzi non possono assolutamente utilizzare il cellulare, se non quando l’insegnante li autorizza a impiegarlo a fini didattici". "Il regolamento vieta già l’uso dei cellulari, se non per scopi didattici", afferma la preside del liceo Sigonio di Modena Cristina Mirabella. Ora vedrà come implementarlo sulla base delle indicazioni del ministro.

Pietro Menzani