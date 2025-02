Istituti superiori. Oltre 7mila le iscrizioni, il liceo resta al primo posto

"Al momento non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di criticità o di richiesta di spazi aggiuntivi da parte degli istituti scolastici superiori provinciali, in merito alle nuove iscrizioni per il prossimo anno. Siamo in costante contatto con l’Ufficio scolastico provinciale e attendiamo i dati definitivi sulle nuove iscrizioni alle classi prime, così da poter pianificare quello che serve per assicurare la migliore fruibilità agli studenti". Lo dichiara il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia in merito alle iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026 che sono attualmente in corso di elaborazione e gestione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale (l’ex Provveditorato agli studi).

Dai primi dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale, in provincia di Modena gli iscritti al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado (studenti attualmente iscritti al terzo anno della scuola media inferiore) sono 7.256, di cui 3.161 hanno scelto un liceo, 2.777 un istituto tecnico e 1.318 un istituto professionale. Inoltre, di questi 7.211 si sono iscritti alla scuola statale e i restanti 45 alla scuola paritaria. Lo scorso anno, nello stesso periodo dell’anno, gli iscritti complessivi alla classe prima erano 7.322 (66 studenti in più), confermando quindi un calo provvisorio in linea con il trend demografico attuale. In particolare il presidente Braglia sottolinea che "i numeri sui nuovi iscritti sono ancora in elaborazione, perché proprio in questi giorni, gli uffici del Provveditorato stanno assegnando gli studenti alle varie scuole in funzione delle preferenze date in fase di iscrizione. Occorre quindi attendere ancora un po’ per avere i numeri definitivi, che come tutti gli anni, saranno disponibili nelle prossime settimane, oltre al fatto che nel corso dell’estate ci potranno essere ulteriori assestamenti sui numeri. Quello che possiamo però dire – conclude Braglia – è che al momento le scuole non ci hanno segnalato particolari situazioni su cui intervenire, relativamente alla disponibilità di spazi aggiuntivi, segno che, al di là di tutto, si intreccia al trend demografico in calo che attraversa il nostro Paese e anche il nostro territorio provinciale".

Attualmente, per l’anno scolastico 2024/2025 gli studenti iscritti alle scuole superiori della provincia di Modena sono 35.920 distribuiti in 1.562 classi.

Intanto in Regione, esplode il caso degli istituti scolastici non ancora connessi a Internet. A Modena e provincia sono 100, di cui 11 in città.

"La Regione continua a proclamare obiettivi ambiziosi sul digitale – dice la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini – ma la realtà racconta un’altra storia: scuole ancora scollegate, promesse disattese e un divario digitale che penalizza studenti e insegnanti. Il diritto a un’istruzione moderna e accessibile non può essere subordinato ai ritardi della burocrazia e all’inefficienza della programmazione regionale. Inoltre appare incomprensibile la scelta della Regione di escludere le scuole paritarie dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico. Al contrario, risulta che fondi destinati alle scuole pubbliche siano stati utilizzati per connettere enti privati come gli Its e gli Iefp. Chiediamo alla giunta di spiegare questi criteri e di aggiornare il cronoprogramma, garantendo tempi certi per il completamento del progetto e includendo finalmente anche le scuole paritarie".