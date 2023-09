Istituto Biomedicale, nuovi corsi di formazione e laboratori ad alta tecnologia

Avviate le procedure di iscrizione per un nuovo percorso biennale di formazione della scuola di alta tecnologia post diploma superiore del Distretto Biomedicale di Mirandola. Il nuovo corso OCRA - Tecnico superiore per la gestione, l’assistenza e health care IoT dei dispositivi medici, ha come obiettivo l’acquisizione di competenze su telemedicina, assistenza tecnica e marketing tecnico. L’iniziativa, altamente professionalizzante, sarà attiva dal prossimo ottobre e sarà gratuita, distinguendosi per una didattica di tipo pratico-laboratoriale.

"Le aziende del settore – ha dichiarato Giuliana Gavioli, presidente Fondazione ITS Biomedicale – sono sempre più alla ricerca di tecnici specializzati in sistemi informativi e tecnologici avanzati nel settore sanitario: questo nuovo corso risponde in modo concreto alle necessità del mercato. Tra i 250 studenti diplomati con noi dal 2015, abbiamo registrato un tasso di occupabilità del 90%". Articolato su un biennio formativo di 2000 ore, prevede oltre 130 ore di laboratori di assistenza tecnica e telemedicina, 1.065 ore di lezione su materie biomediche, di project management e di sistemi e software ad uso socio-sanitario, e due periodi di stage in multinazionali, PMI e start-up nazionali o europee, per un totale di 800 ore. "Guardiamo al futuro – aggiunge Gavioli – sicuri di garantire un importante valore aggiunto per l’intero territorio. Abbiamo ottenuto una prima tranche di fondi Pnrr grazie ai quali realizzeremo a Mirandola nuovi laboratori 4.0, dotati di tecnologie immersive come usability in realtà virtuale e avanzate per gli ambienti di lavoro di ultima generazione come stampanti 3D per realizzare prototipi di dispositivi medici".

Alberto Greco