Istituto Paradisi, studenti registi Lezioni sul cinema e cortometraggio

Da oggi, e per i prossimi mesi fino alla fine dell’anno scolastico, prende il via un importante progetto sul cinema che coinvolgerà centinaia di studenti dell’Istituto Paradisi di Vignola e del liceo Sigonio di Modena. Il progetto, finanziato con fondi ministeriali per 45.500 euro, vedrà proprio il Paradisi capofila e condurrà gli studenti all’interno del mondo cinematografico, con molteplici esperienze non solo da spettatori, ma anche da registi e montatori. "E’ una grande opportunità – commenta la prof.ssa Claudia Polo, dirigente scolastica del Paradisi – che prosegue con più risorse, e quindi con la possibilità di ampliare lo spettro delle attività, un percorso intrapreso lo scorso anno, quando avevamo realizzato un cortometraggio che ha ricevuto una menzione al Sottodiciotto Filmfestival di Torino. Quest’anno – ha proseguito Polo – saranno coinvolte almeno 15 classi del Paradisi e almeno 10 classi del Sigonio. Sarà prodotto tra l’altro un cortometraggio di cinema d’animazione da parte del Paradisi, mentre il Sigonio, data la sua competenza anche in ambito musicale, attiverà un laboratorio sul suono". Il progetto di quest’anno si chiama ’L’uomo e l’ambiente, itinerari del cinema’ ed è un percorso di educazione e formazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo attorno al tema del rapporto tra essere umano e ambiente. La storia dell’audiovisivo, i mestieri del cinema, laboratori sul cinema di animazione, sul montaggio e sul suono e la partecipazione come giuria e spettatori ad un festival saranno le azioni del progetto rivolte agli studenti. Accanto alla formazione degli alunni è previsto anche un corso di formazione al linguaggio audiovisivo anche per gli insegnanti. Partner di questo progetto sono il Circolo Ribalta Associazione di promozione sociale, OTTOmani associazione culturale e Cinema Bristol. Tra i temi trattati non mancheranno un’introduzione storica al cinema; la rappresentazione del rapporto uomo ambiente nel cinema narrativo; il rapporto uomo e ambiente nel cinema di fantascienza.

m.ped.