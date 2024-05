Istituto Spallanzani di Zocca. I primi agrotecnici si ritrovano a cinquant’anni dal diploma

Festeggiamenti sabato a Montombraro per gli ex studenti della prima classe che 50 anni fa conseguì la maturità professionale agraria presso l’IIS Lazzaro Spallanzani del luogo. Sono stati i primi agrotecnici della provincia di Modena. Al termine della santa messa, celebrata da Padre Angelo Zelio Belloni, sono stati ricordati gli studenti di questa classe e i docenti scomparsi. Un pensiero anche per l’insegnante don Elio Monari, presbitero e partigiano, Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, catturato dai tedeschi il 5 luglio 1944 e trucidato a Firenze il 16 luglio. Presenti amministratori del Comune di Zocca: il vicesindaco Susanna Rossi Torri, l’assessore Sara Sandrolini e la consigliera Angela Predieri, insegnanti e studenti delle classi quinte dello Spallanzani prossimi al diploma. C’erano anche Gabriele Campioni, uno degli insegnanti dei festeggiati, e i bidelli d’allora Romano Caselli e Giovanni Bernardi. Da parte dell’Amministrazione comunale sono state consegnate benemerenze con medaglia, una all’Istituto Spallanzani per l’ottimo lavoro di formazione e una seconda a Ledo Leonelli per l’impegno e la dedizione verso l’Istituto di agraria, prima da docente poi da cittadino, che ha dato "un validissimo contributo per il radicamento di questa scuola nel territorio, che oggi costituisce un grande valore aggiunto e un vero e proprio fiore all’occhiello", ha ricordato il vicesindaco Rossi Torri.

Steven Bazzani, presidente degli Agrotecnici, ha consegnato un diploma ricordo ai 21 diplomati 50 anni fa.

Tra le tante emozioni, i ricordi e le strette di mano, un incontro sorpresa: mezzo secolo fa, la vicesindaco Susanna Rossi Torri era assistente all’Istituto femminile delle Orsoline a Montombraro e sabato ha ritrovato l’allora ospite e studentessa Daniela Ferioli.

In quegli anni, una parte preponderante degli studenti alloggiava nel collegio San Carlo, dove c’erano convitto e scuola, le femmine alloggiavano dalle Orsoline, e altri erano esterni. Scuola e convitto furono poi trasferiti nel nuovo fabbricato. Questi i primi 21 diplomati nel 1974: Agosti Andrea, Angiolini Liviana, Biolchini Luciano, Casalgrandi Roberto, Cassanelli Ferdinando, Castagnetti Gian Paola, Castelli Giancarlo, Ferioli Daniela, Franchini Idon, Ghinelli Edmo, Mazza Luciano, Mazzetti Nello, Muzzioli Orianna, Pattuzzi Graziano, Peverari Mauro, Peverari Mirko, Ricci Francesco, Serafini Marco, Tonioni Maria Pia, Venturi Franco, Zanella Carlo. Il collegio docenti era formato da questi professori: Bortolani, Campioni, Franzini, Morri, Motta, Ognibene, Poppi, Rosanelli, Venturelli. Direttore era don Erio Belloi.

Walter Bellisi