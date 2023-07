"Istituzione importante, non perdiamola"

Dice no al trasferimento dei cadetti da Palazzo Ducale Paolo Ballestrazzi, anima del Pri a Modena. "L’idea - dice - non nuova né originale perché avanzata più volte nel corso dei decenni, non mi pare certo realizzabile. In primo luogo perché sarebbe oltremodo problematico reperire per i militari un altro spazio altrettanto prestigioso e capiente e sarebbe oltremodo sciocco correre il rischio di perdere un’istituzione così prestigiosa ed importante. Modena, che vuole continuare ad essere fiera per ciò che ha saputo realizzare e memore di essere stata una seppur piccola capitale, dovrebbe andar fiera di avere sul territorio ben le tre accademie Militare, l’Università e quella di Scienze, Lettere ed Arti". Ballestrazzi prosegue: "L’Accademia militare genera un non indifferente movimento di persone che vengono nella nostra città ed ad essa si legano anche sul piano emozionale ed affettivo ed alimentano non poco il flusso turistico. Vi si può rinunciare? Certo, ma non è né opportuno né intelligente anche perché qualcuno, poi, dovrebbe prendersi in carico la gestione del palazzo, compreso l’onere della manutenzione".

s.l.