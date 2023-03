"Istruttoria pubblica chiesta da noi"

"E’ stato il Movimento 5 Stelle (e non altri) a proporre, per il progetto di rigenerazione dell’area ex Pro Latte, di ricorrere all’istituto, previsto dal regolamento comunale degli istituti di partecipazione, dell’istruttoria pubblica, al pari di quanto successe per la progettazione del Parco Ferrari nel 2010". Sono le parole dei pentastellati modenesi in merito al percorso che porterà alla rigenerazione dell’area Ex Pro Latte. "Con richiesta formalizzata nella giornata di giovedì dal capogruppo del M5s, unitamente ai capigruppo di Forza Italia e Lega, è stata ufficialmente attivata la procedura di istruttoria pubblica, che – a breve – dovrebbe essere discussa e votata dal consiglio comunale. In quella sede vedremo se davvero le forze politiche che si dicono interessate alla partecipazione dei cittadini e alla valorizzazione degli istituti di democrazia lo saranno anche nei fatti. Segnaliamo che – precisa il Movimento – Fratelli d’Italia e le altre forze politiche minori del centrodestra non hanno richiesto l’istruttoria pubblica, ma si sono limitate a richiedere, con un emendamento poi ritirato, la consultazione popolare (che è altro istituto di partecipazione, rispetto al primo assai depotenziato e che si può ridurre ad un banale sondaggio senza particolari formalità). Al solito, per il M5s conta una cosa: l’interesse pubblico e il bene dei cittadini. E su questi due valori il M5s non transige e non è disponibile ad alcuna mediazione, per cui su questi temi continueremo, anche in orgogliosa solitudine, a combattere".