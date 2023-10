Istruzione e confronti. Assemblee, incontri e workshop per parlare della scuola del futuro

Assemblee plenarie al completo con complessivamente un migliaio di partecipanti in presenza e altri 500 in streaming; tutti esauriti anche i posti disponibili ai cinque workshop rivolti a docenti e formatori. E la partecipazione è stata alta anche ai grandi e piccoli laboratori diffusi che si sono svolti in varie scuole della città e che hanno visto complessivamente mettersi alla prova circa 900 tra bambini e genitori; per non parlare degli spettacoli che hanno portato al teatro Storchi, al Teatro tempio e alla biblioteca Delfini oltre 800 persone in tutto. È tempo di primi bilanci per la manifestazione ’Prendersi cura delle nuove generazioni: la scuola va in città’ la manifestazione promossa dal Comune di Modena che si è svolta dal 5 al 7 ottobre.

"Modena ha voglia di scuola e la scuola ha bisogno e vuole aprirsi alla città per confrontarsi, leggere i cambiamenti sociali che la stanno attraversando e condividere il patto educativo alla base di una comunità educante che non abdica ai bisogni delle giovani generazioni: lo hanno dimostrato l’alta partecipazione e le riflessioni emerse durante la tre giorni", afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi.

"Sono stati giorni partecipati e coinvolgenti – continua l’assessora Baracchi ringraziando il Settore e le scuole coinvolte per l’impegno - che hanno permesso di mettere al centro del dibattito cittadino la scuola in tutti i suoi aspetti e un’occasione di confronto reale: dalle relazioni e dai confronti con le scuole e tra le scuole sono emersi suggestioni, contributi, ma anche criticità da superare come punti di forza da mettere a valore. Inoltre, l’apertura di scuole, servizi educativi, ma anche le attività portate nei parchi, sono state occasioni d’incontro, gioco, relazione e hanno dato la possibilità alle famiglie di relazionarsi, oltre che condividere esperienze ed emozioni".

Tra i tanti laboratori diffusi organizzati da scuole d’infanzia e primarie tra osservazione della natura e riciclo, giochi in inglese, intercultura e coding, durante i giorni di ’Prendersi cura delle nuove generazioni’ si sono tenuti anche i primi appuntamenti dell’edizione 20232024 di Giardini aperti, che durante l’anno vedrà diverse scuole d’infanzia aprire i giardini scolastici a bambini, amichetti e famiglie invitandoli a giochi e merenda. Complessivamente oltre 160 tra bambini, genitori e nonni hanno partecipato ai due appuntamenti presso il giardino della scuola Madonnina e un centinaio a quello organizzato da Polo d’infanzia Triva, ludoteca Strapapera, Raisini e scuole d’infanzia Montegrappa e Boccherini nel parchetto delle San Giovanni Bosco.