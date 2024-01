IT-Alert a Modena, cosa fare quando arriva il messaggio

Modena, 24 gennaio 2024 – Oggi, 24 gennaio, It-Alert torna a suonare in Emilia Romagna per una seconda fase di sperimentazione. Il test, stavolta, non coinvolge tutta la popolazione, ma si focalizza sul territorio di Modena, con un focus particolare allo stabilimento Scam.

I cittadini residenti e transitanti intorno alla fabbrica ricevono il messaggio di prova intorno alle 14:30, orario della simulazione di un incidente industriale. Come per l’ultima sperimentazione dello scorso dicembre, anche questa punta a controllare l’efficienza del sistema di allarme nazionale in caso di emergenze circoscritte e di rischi specifici.

Il messaggio di It-Alert

Al momento del test, la notifica arriva sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno a 2 chilometri dallo stabilimento, o che transitano nell’area stessa nell’arco di un’ora, il tempo in cui resterà attivo il messaggio.

It-Alert è già operativo sui dispositivi: non serve quindi un’app da scaricare, ma compare automaticamente quando c’è bisogno.

Cosa fare quando arriva

Quando si sente lo squillo a sirena, il messaggio It-Alert sarà arrivato. In modalità silenziosa lo vedrete comunque comparire sullo schermo, ma senza alcun suono. La prima cosa da fare è leggere il contenuto del messaggio, che spiegherà l’obiettivo della prova. Verrà anche chiarito che non si tratta di una vera emergenza e rimanderà al sito ufficiale del sistema. Per saperne di più sul test, si potrà cliccare sul link della pagina ufficiale di It-Alert, presente all’interno della notifica, che riporterà diverse informazioni. Sul sito web si avrà anche modo di accedere al questionario ufficiale della protezione civile nazionale. Si tratta di un quiz per capire meglio il punto di vista dei cittadini ed eventuali errori riscontrati durante la prova, tutti sono invitati a compilarlo.

Se il messaggio non compare

Può capitare che il messaggio non arrivi. Il motivo può dipendere da diverse cause, alcune legate al dispositivo, altre legate a It-Alert. È possibile che in aree senza copertura il messaggio non venga recapitato. La capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare: i test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità per ottimizzare il sistema. Proprio per questo è importante che, soprattutto chi non riceve il messaggio, compili il questionario, che rappresenta l'unico modo per segnalare questi errori di sistema e risolverli.