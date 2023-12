Italcer acquisisce. Terratinta Group

Italcer, tra i leader italiani nelle pavimentazioni e rivestimenti in ceramica di alta gamma e nell’arredo bagno di lusso, completa l’acquisizione del 100% del capitale di Terratinta Group srl, azienda specializzata nelle superfici di design con sede a Fiorano Modenese. Nell’operazione, il ceo e azionista di Terratinta, Luca Migliorini, diviene azionista di Italcer con una quota di circa l’1%, al fianco (tra gli altri) di Graziano Verdi (foto), ad e co-fondatore del gruppo con Alberto Forchielli e Mindful Capital Partners. Grazie a questa acquisizione, salgono a nove le operazioni finalizzate da Italcer tra Italia ed estero in soli sei anni, che portano il gruppo vicino ai 400 milioni di euro di fatturato. "Terratinta Group – dice il ceo Migliorini – ha realizzato un percorso nuovo nel settore ceramico, all’insegna di professionalità, etica e passione per il prodotto. Con Italcer condividiamo valori e visione del futuro: una crescita sostenibile per tutti i nostri brand sulla spinta dell’innovazione tecnologica". "L’operazione è coerente con il nostro progetto di creare un hub di design che raggruppa aziende ceramiche di alta gamma – spiega Graziano Verdi, ad e co-fondatore del Gruppo Italcer – e Terratinta rafforzerà ancora la nostra unicità".