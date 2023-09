Italgraniti e il futuro:: "Innovazione sostenibile"

Fondata nel 1994, Italgraniti Group è tra le grandi aziende italiane produttrici di superfici in gres porcellanato per l’architettura e l’interior design che coniugano estetica, funzionalità e sicurezza. Family company giunta oggi alla terza generazione imprenditoriale, dal 2022 è Società Benefit certificata B Corp, autorevole attestazione del suo impegno nel perseguire un modello di business che coniughi in modo strutturale innovazione e sostenibilità economica, sociale e ambientale. All’inizio di quest’anno, Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione UNIPdR 125:2022 sulla parità di genere, prima in Italia tra le aziende ceramiche.

Valorizzare le capacità dei propri collaboratori indipendentemente dal loro genere è, per il Gruppo, un presupposto fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi. Italgraniti Group fornisce a progettisti e architetti alcune tra le migliori soluzioni ceramiche da interno e da esterno, superfici caratterizzate da innovazione e versatilità, con molteplici applicazioni nell’architettura e nell’arredamento. Le collezioni del Gruppo sono un perfetto esempio di made in Italy d’eccellenza, frutto di ricerca progettuale su architettura e design, di processi sempre più sostenibili e di standard estetici e tecnici tra i più elevati del settore. Italgraniti Group è presente a Cersaie 2023 – la fiera più importante per il mondo ceramico – con i suoi tre brand (Italgraniti, Impronta e Italstone), ognuno dei quali espone, all’interno di un proprio stand, innovative collezioni per l’architettura e l’arredo bagno.