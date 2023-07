Italia Nostra critica corso Roma: "Alberi fuori luogo, palazzi oscurati"

"Il verde è sempre bellissimo e va incrementato e diffuso. Ma la presenza di un filare di alberi lungo corso Roma snatura la strada ed è completamente discordante con la tutela del centro storico".

Italia Nostra, per voce del suo presidente della sezione di Modena, il giudice Giovanni Losavio, interviene sui lavori di riqualificazione e pavimentazione di corso Roma, iniziati a maggio dell’anno scorso. "La piantumazione di alberi in un’antica strada, e non secondaria, di un centro – prosegue Losavio – rappresenta un’intrusione che non ha nulla a che vedere con la salvaguardia dei centri antichi. Anzi ne risulta in aperto contrasto. La piantumazione è stata inserita in modo arbitrario ‘contro la storia’, le origini della via. Esistono piazze verdi che nascono così, soprattutto nell’Ottocento, sul modello delle illustri capitali europee, si pensi a Parigi.

Laddove invece, come in questo caso, non c’è questa tradizione storica del verde, in strade che nascono diversamente, questi inserimenti arborerei non trovano giustificazione. Anche perché adesso gli alberi sono di misure contenute, ma poi aumenteranno andando ad alterare il profilo della strada.

Ribadiamo – proseguono da Italia Nostra – che questo contrasta con le caratteristiche di corso Roma come si sono consolidate nel tempo e che non tollerano un inserto di verde".

Un elemento su cui insistono molto da Italia Nostra è il tema Soprintendenza: "Sarebbe molto interessante sapere se questo intervento è stato previamente sottoposto alla valutazione della Soprintendenza. Sono beni culturali e come tali necessitano del giudizio di compatibilità".

"Inoltre, nel centro storico continua a dilagare un nuovo genere di pavimentazione che, eliminando l’asfalto insieme all’antica sistemazione con sassi di fiume, crea uno strato di pietra grigia particolarmente scomodo e con una pendenza diversa. Il fatto che sia stata prevista una porzione di strada ancora in sassi non modifica affatto l’intervento nelle sue linee principali, dove le facciate degli edifici, anche pregevoli e bisognose eventualmente di avveduti restauri, risulteranno in gran parte nascoste dalle chiome degli alberi", conclude Losavio di Italia Nostra.

Maria Silvia Cabri