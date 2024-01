Italia Viva: "Allegretti? Avrebbe potuto essere il ’Mezzetti’ di Carpi"

"Alberto Allegretti avrebbe potuto essere il ‘Massimo Mezzetti’ di Carpi per le amministrative di giugno". Saverio Catellani, coordinatore di Italia Viva per l’Unione Terre d’Argine, interviene all’indomani dell’ufficializzazione, da parte del Partito democratico, dello svolgimento delle primarie (domenica 3 marzo) per la scelta del candidato sindaco della coalizione di Centro sinistra. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, i candidati sono Riccardo Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, e Giovanni Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna. Evidente il riferimento del coordinatore di Italia Viva a quanto avvenuto a Modena, dove il Pd non trovando una figura sulla quale convergere, ha puntato su un candidato "terzo e fortemente autorevole che possa risultare davvero unitario", come è stato detto in assemblea. Come già riportato dal Resto del Carlino a novembre scorso, Italia Viva di Carpi era scesa ufficialmente in campo in vista delle elezioni amministrative con un nome, quello appunto di Alberto Allegretti come candidato sindaco. "L’apertura verso un accordo con il Pd potrebbe esserci, ma se dovesse saltare, siamo disposti e pronti ad andare da soli con un nostro candidato" avevano affermato i coordinatori.

"Allegretti – afferma Catellani – poteva rappresentare l’elemento di sintesi su Carpi in merito al prossimo sindaco, per uscire dall’impasse del Pd che non è riuscito a individuare una figura unica di candidato, come noi auspicavamo. La nostra ipotesi però non ha avuto seguito e a marzo ci saranno le primarie di coalizione". In merito alle primarie, Italia Viva ha le idee chiare: "Parteciperemo alle primarie, ma prima vogliamo incontrare i due candidati per capire le loro diverse visioni, i programmi, le idee, la visione di città che vogliono portare avanti. Poi faremo le nostre valutazioni".

Italia Viva quale ‘ago della bilancia’ alle primarie? "Ci auguriamo di essere determinanti – sottolinea Saverio Catellani -. Però, ripeto, prima di dare indicazioni ai nostri, preferiamo conoscere da vicino i candidati e la loro visione della città, per stabilire chi sostenere".

Maria Silvia Cabri