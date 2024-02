Italia Viva apre le porte a Sergio Vascotto

Le dimissioni di Sergio Vascotto da presidente di Carpi Futura, potrebbero ‘arricchire’ gli scenari politici in vista delle elezioni amministrative di giugno. Al riguardo, infatti, interviene Saverio Catellani, coordinatore Italia Viva dell’Unione Terre d’Argine: "Sergio Vascotto è una persona di grande spessore e qualità, se intende continuare a fare politica, le porte di Italia Viva sono sempre aperte per lui". "Non è nostro intento commentare quello che accade ‘in casa altrui’ – prosegue Catellani – però abbiamo appreso con dispiacere la notizia delle sue dimissioni in quanto avevano instaurato in ottimo rapporto con lui e c’erano buone premesse. Il nostro obiettivo inziale, infatti, era quello di costruire una ‘gamba centrista’ compatta con Vascotto/Carpi Futura e Verrini/Azione, per andare poi a confrontarci con il Pd e dare vita a una coalizione forte di centro sinistra che, con ragionevole sicurezza, vincesse le elezioni di giugno già al primo turno". "Le cose però sono cambiate: Giorgio Verrini è uscito da Azione che è evaporata su Carpi e, Carpi Futura guarda a destra. Questa è l’interpretazione che abbiamo dato noi alle dimissioni da presidente di Sergio Vascotto, che è voluto restare coerente ai suoi principi e posizioni, a fronte di una direttivo che esprime una visione politica diversa". Italia Viva interviene anche sulla recente scelta di Monica Medici che, dopo quasi dieci anni da consigliera comunale per il Movimento 5 Stelle, ha deciso di lasciare il Movimento per rendersi disponile, parole sue, "alla costituzione di una lista civica semplicemente come Monica Medici, con l’intento è di provare a fare qualcosa con le altre liste civiche già esistenti, come Carpi Futura, sposando la loro proposta di essere una alternativa al Pd, e che le altre che si costituiranno". "Molto probabilmente queste liste civiche candideranno a sindaco la Medici – afferma Catellani – che, ricordiamo, cinque anni fa è arrivata terza nella corsa a sindaco. A fronte di un eventuale secondo turno, a nostro parere (anche alla luce delle sue stesse parole), lei guarderà a destra. Personalmente reputiamo però che gli elettori di destra voteranno direttamente l’‘originale’, ossia Annalisa Arletti, di Fratelli d’Italia. Resta poi le incognite delle altre liste: una ipotetica lista con l’ex vice sindaco Simone Morelli, sarebbe d’accordo nel proporre la Medici come proprio candidato?". Da parte sua, Sergio Vascotto, a fronte dell’esplicito invito da parte di Italia Viva, esprime il proprio ringraziamento: "Apprezzo le parole di Italia Viva come attestato di stima. Non esco dalla scena politica, però, personalmente preferisco la dimensione di una lista civica a quella di un partito nazionale. E reputo anche che a questo punto, come è stato per ‘Alleanza per Carpi’ da cui poi è nata Carpi Futura nel 2014, sarebbe giusto che quest’ultima si sciogliesse, avendo perso la sua spinata propulsiva, per ripresentarsi con anche un contenitore diverso, oltre alla prospettiva".

Maria Silvia Cabri